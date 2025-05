Conselho da Mulher Empresária celebra 30 anos com evento especial

O Conselho da Mulher Empresária (CME) da Associação Comercial do Pará (ACP) completa 30 anos em 2024 e promove, no dia 29 de maio, um evento comemorativo que destaca a força do empreendedorismo feminino no estado. Com o tema “Inspirando Mulheres, Conectando Negócios”, a programação acontece no Salão Nobre da ACP, em Belém, a partir das 13h.

O encontro vai reunir empresárias, estudantes, autoridades e representantes de entidades para uma tarde de palestras, homenagens e oportunidades de networking. Entre os destaques, estão temas como marketing, gestão, inteligência artificial e o papel da mulher na economia.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Turismo feminino cresce no Pará e impulsiona experiências seguras e personalizadas para mulheres]]

Criado em 1995, o CME surgiu como uma iniciativa pioneira para fortalecer a presença das mulheres no ambiente empresarial do Pará. Desde então, o Conselho já realizou mais de mil ações, entre feiras, fóruns, capacitações e missões empresariais. Atualmente, conta com 150 mulheres empreendedoras associadas e atua também na articulação de políticas públicas.

“A ACP era estritamente masculina. Nós fomos bem recebidas, mas era preciso mobilizar e representar os interesses das mulheres empresárias”, relembra Fátima Petrola, primeira presidente do CME.

Mayana Beckman, atual presidente do CME da ACP (Divulgação)

Avanços e futuro do empreendedorismo feminino

Um dos marcos da história do Conselho é o título “Empreendedora do Ano”, que já homenageou 26 mulheres inspiradoras. A primeira premiada foi Lucidea Maiorana, presidente do Grupo Liberal, em 1998. Durante a pandemia, o CME teve papel ativo ao apoiar empreendedoras na adaptação ao digital.

Para a atual presidente, Mayanna Beckman, os 30 anos do CME marcam um ponto de reflexão e projeção. “Queremos celebrar as conquistas, mas também preparar as mulheres para as novas oportunidades, inclusive com foco na COP 30 e na sustentabilidade dos negócios”, afirma.

A empresária Márcia Croce será uma das palestrantes e falará sobre o uso da inteligência artificial em empresas de pequeno e médio porte. “A IA é uma grande aliada. Ajuda a otimizar a execução em negócios com recursos mais limitados”, avalia.

Confira a programação completa – CME 30 anos

Local: Salão Nobre da ACP (Av. Presidente Vargas, 158 – Belém)

Ingressos: pelo Instagram @cme.pa

13h – Credenciamento e recepção

13h30 – Café de boas-vindas e networking

14h – Abertura oficial com Mayanna Beckman

14h05 – Palestra Marketing para Negócios, com Kelly Kris

15h30 – Palestra Mulheres que movem o Brasil, com Nicole Andrade

16h10 – Intervalo

16h30 – Palestra Inteligência Artificial para Negócios, com Márcia Croce

17h30 – Roda de conversa CME: passado, presente e futuro, com mediação de Layse Santos

18h30 – Cerimonial de homenagens aos 30 anos do CME

19h – Coquetel com música

21h – Encerramento