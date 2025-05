Programa Capacita COP 30 promove qualificação em turismo sustentável no Pará

Proprietária de um hostel na Ilha do Combu, em Belém, a professora Ana Cardoso, 61 anos, participou do curso "Gestão de Turismo Sustentável”, qualificação que faz parte do programa Capacita COP 30, desenvolvido pelo Governo do Estado, de forma estratégica, para fortalecer o turismo sustentável no Pará.

“Com a qualificação entendi que o meu empreendimento é viável economicamente e anda junto com a sustentabilidade. Devemos sempre seguir as diretrizes de respeito ao meio ambiente, buscando a valorização da cultura local. O Capacita está formando e informando milhares de pessoas”, celebra.

O "Capacita COP 30" é um programa de qualificação estadual que oferece diversos cursos voltados para o setor turístico, como "Gestão de Turismo Sustentável", "Turismo Cultural", "Marketing e Vendas no Setor do Turismo" e "Excelência nos Serviços de Turismo, Hospitalidade e Lazer". A iniciativa integra uma série de qualificações estratégicas oferecidas pelo Estado na preparação para a COP 30, que acontecerá em Belém em novembro de 2025.

Esses cursos são realizados pela Secretaria de Turismo do Estado (Setur), em parceria com instituições como o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) e a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectet).

“Estamos investindo na formação de profissionais qualificados para garantir um atendimento de excelência aos visitantes e, ao mesmo tempo, deixando um legado duradouro para o desenvolvimento do turismo sustentável em nosso Estado”, ressalta o titular da Setur, José Eduardo Pereira da Costa.

Combu

De 23 de abril a 7 de maio deste ano, a Ilha do Combu, em Belém, recebeu o curso "Gestão de Turismo Sustentável". Com 30 vagas, as aulas, que ocorreram no turno da noite, facilitando o acesso dos participantes que trabalham durante o dia, foram destinadas a moradores e donos de bares, hospedarias e restaurantes da ilha.

Professor do curso, o turismólogo Jackson Tavares, que também é coordenador de Educação a distância da Sectet, afirma que os alunos se tornam agentes multiplicadores enquanto gestores de sustentabilidade da bioeconomia. “A Ilha vive um fluxo médio intenso em alta temporada de 2 mil pessoas por fim de semana, sendo 10 mil pessoas ao mês nesse período. São 32 restaurantes, empreendimentos, hotelaria, hospedagem e mais de 30 lanchas disponíveis para as travessias, o que nos traz atenção para a influência desse movimento para a flora e fauna paraense. Então, o curso contribui para que os moradores e empreendedores estejam mais preparados para conscientizar todos os visitantes da importância da preservação do meio ambiente na ilha”, explica.

Dono de um restaurante na ilha, o extrativista Edinei Silva, que foi um dos alunos contemplados pelo curso, celebra a confiança que passou a ter para planejar os próximos passos do empreendimento, baseados nos aprendizados da qualificação. “O curso foi gratificante e super esclarecedor e me fez ver e entender muito sobre gestão. Foi uma experiência e tanto, com isso temos uma chance a mais de fazer um trabalho com qualidade e eficácia, além de desenvolver novos projetos, que, em breve, serão viabilizados”, finaliza.

Ilha do Combu

Considerada Área de Proteção Ambiental (APA) desde 1997, a Ilha do Combu é a quarta maior ilha do município de Belém, no Pará. Entre os principais atrativos da ilha, estão: a conexão com a natureza, a gastronomia, a imersão com a cultura amazônica, além de passeios de barco e trilhas pela área.