‘Círio é uma gratificação, me sinto em paz’, diz fotógrafo do cartaz oficial de 2025

Neste sábado (31/05), a Praça Santuário de Nazaré, em Belém, foi palco de uma cerimônia emocionante que marcou a apresentação oficial do cartaz do Círio de Nazaré de 2025. O evento contou com a presença de centenas de fiéis e foi um marco na preparação para uma das maiores manifestações de fé do Brasil. A imagem que será usada para divulgar a festividade foi cuidadosamente elaborada, trazendo uma mensagem que reforça a importância da preservação da natureza.

Fotógrafo Osmarino Souza fala sobre sua participação no Círio

Osmarino Souza, fotógrafo responsável pela imagem que estampa o cartaz, compartilhou sua emoção ao ser convidado para a tarefa. Com mais de 30 anos de experiência, o fotógrafo se dedicou com carinho e devoção à missão de retratar Nossa Senhora de Nazaré.

“Foi uma honra pra mim aceitar o convite, porque venho acompanhando o Círio desde os meus 18 anos”, disse Osmarino, lembrando sua trajetória pessoal de fé.

Osmarino Souza, fotógrafo do cartaz do Círio 2025. (Foto: Ivan Duarte)

Embora sua experiência seja predominantemente em fotojornalismo de rua, ele se dedicou ao desafio de fazer imagens no estúdio para capturar a essência da padroeira, destacando a importância do trabalho conjunto para a realização da obra.

Letícia Nassar, designer, fala sobre a criação do manto do Círio

Letícia Nassar, responsável pelo design do cartaz, relatou o processo criativo que envolveu a criação do manto de Nossa Senhora. A designer e estilista expressou sua gratidão pelo convite e destacou a importância da delicadeza e da suavidade ao trabalhar com a figura de Maria.

Letícia Nassar, designer do cartaz. (Foto: Ivan Duarte)

“Esse cartaz traz a suavidade que ela nos abraça, mas também a firmeza que nos sustenta”, explicou Letícia, ressaltando a simbologia das folhas desenhadas no estilo da Black Hawk, inspiradas pelas praças da cidade.

A emoção de ver seu trabalho ganhando vida para milhares de devotos também foi marcante para a designer, que afirmou se sentir pequena diante da grandeza da missão.

Dom Alberto Taveira fala sobre o tema e o simbolismo do Círio 2025

Em sua fala, o arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira, explicou que o tema do Círio 2025 foi inspirado pela encíclica papal Laudato Si’, que trata da ecologia e da responsabilidade humana em relação ao meio ambiente.

Com o evento da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30) acontecendo em Belém este ano, a escolha do tema visa reforçar a importância de respeitar e preservar a natureza.

Dom Alberto Taveira. (Foto: Ivan Duarte)

Para Dom Alberto, a figura de Nossa Senhora, representada no cartaz, simboliza a flor delicada que deve ser cuidada e valorizada, refletindo a mensagem de Maria como protetora da criação divina. O arcebispo também destacou que o cartaz é uma ferramenta de evangelização, uma forma de levar a mensagem de fé e cuidado com o mundo para todos os cantos.

A força da arte como evangelização e comunicação

O cartaz do Círio de Nazaré 2025 não é apenas uma obra de arte, mas também um importante instrumento de evangelização. Como ressaltou Dom Alberto, a arte tem o poder de comunicar a mensagem de fé e de amor ao próximo, promovendo uma reflexão sobre a responsabilidade de cada um para com a natureza e a vida em comunidade.

“Onde esse cartaz chegar, ele vai chamar as pessoas a refletirem sobre o cuidado com o nosso planeta e a sentir-se participantes de um processo de evangelização”, afirmou o arcebispo.