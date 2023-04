Ex-campeão do UFC e algoz de Glover comenta chegada de Alex Poatan na categoria dos meio-pesados

O lutador Jiří Procházka, ex-campeão meio-pesado do UFC, comentou a entrada do brasileiro Alex Poatan na categoria em que ele já foi campeão. Em entrevista ao canal “Low Kick MMA”, o atleta tcheco demonstrou respeito pelo lutador paulista e elogiou seu estilo de luta. Segundo ele, a presença de Poatan na categoria é muito boa para a divisão até 93kg e mantém elevado o nível técnico entre seus competidores.

“Um cara ótimo em pé, que tem muitas habilidades. Estou ansioso para vê-lo na nossa categoria, porque ele é muito alto, ele é muito bom para a nossa divisão, tem um bom senso de movimentação, um bom timing, sou grato por ver um cara como ele na nossa categoria, porque é uma nova oportunidade de mostrarmos o nosso melhor, porque ele é bom. Poatan é um bom guerreiro, tem um estilo muito legal, gosto do estilo dele, porque é bem simples e preciso”, declarou Jiri.

Jiří Procházka tem 30 anos e em sua carreira no MMA profissional acumula 33 lutas, com 29 vitórias, três derrotas e um empate. O tcheco está invicto desde 2015, com 13 vitórias seguidas, sendo uma finalização e 11 nocautes. Ele foi campeão meio-pesado do evento japonês RIZIN FF e, em sua última luta em 2022, tornou-se campeão no UFC ao superar o brasileiro Glover Teixeira. No entanto, ele não conseguiu defender seu cinturão devido a uma grave lesão no ombro e não há previsão para seu retorno ao octógono.

Já Poatan, ex-campeão peso-médio do UFC, tem 35 anos e também é ex-campeão duplo do GLORY Kickboxing (peso-médio e meio-pesado). O lutador paulista decidiu migrar definitivamente para o MMA em 2020. Em sua última luta, perdeu para o rival Israel Adesanya por nocaute durante a disputa de cinturão no UFC 287. Poatan é um lutador experiente, com sete vitórias e duas derrotas nas artes marciais mistas.