UFC hoje: Israel Adesanya defende o cinturão do peso-médio diante de Alex Poatan; onde assistir

O UFC 281 terá o tão aguardado encontro entre o nigeriano Israel Adesanya, atual campeão do peso-médio, e o brasileiro Alex Poatan. O campeão defende o cinturão neste sábado (12), em Nova York, nos Estados Unidos. Além disso, na segunda luta principal da noite, Carla Esparza enfrenta Weili Zhang pelo título do peso-mosca.

Confira o card

Card preliminar

Peso-leve: Brad Riddell x Renato Moicano

Peso-meio-pesado: Dominick Reyes x Ryan Spann

Peso-mosca: Molly McCann x Erin Blanchfield

Peso-médio: Andre Petroski x Wellington Turman

Peso-leve: Ottman Azaitar x Matt Frevola

Peso-palha: Karolina Kowalkiewicz x Silvana Gomez Juarez

Peso-pena: Mike Trizano x Seung Woo Choi

Peso-galo: Julio Arce x Montel Jackson

Peso-meio-pesado: Carlos Ulberg x Nicolae Negumereanu

Card principal

Peso-médio: Israel Adesanya x Alex Poatan

Peso-palha: Carla Esparza x Weili Zhang

Peso-leve: Dustin Poirier x Michael Chandler

Peso-galo: Frankie Edgar x Chris Gutierrez

Peso-leve: Dan Hooker x Cláudio Puelles

Onde assistir

As lutas do UFC 281: Adesanya x Poatan serão transmitidas pelo canal Combate tanto na TV à cabo quanto no serviço de streaming, a partir das 20h de hoje. Os dois primeiros confrontos têm transmissão aberta no Facebook e Youtube do Combate e do UFC Brasil.