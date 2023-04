Brasileiro Poatan é nocauteado por nigeriano e perde o cinturão no UFC

O brasileiro Alex Poatan foi derrotado pelo nigeriano Israel Adesanya, na madrugada de domingo (9), em Miami (EUA). Com a derrota, Poatan perdeu o cinturão dos médios do UFC para Adesanya. Foi a segunda luta entre os dois na organização e marcou a revanche do nigeriano, que recuperou o cinturão.

Poatan estava muito bem na luta e no 2º round tentou aplicar uma blitz para cima de Adesanya, mas o nigeriano fingiu sentir os golpes e surpreendou com um potente cruzado de direita, por cima da guarda de Alex Poatan.

Israel Adesanya não quer devolver uma revanche imediata a Alex Poatan. Para o nigeriano, as contas foram acertadas. O campeão dos médios desejou boa sorte ao pesos-meio-pesados do UFC, caso o brasileiro suba de categoria. Agora, o placar entre eles está 1 a 1 no MMA, mas 3 a 1 ao todo, com o brasileiro tendo vencido duas no Kickboxing.



Perguntado sobre uma trilogia entre Israel Adesanya e Alex Poatan, Dana White despistou na coletiva pós-UFC 287. O mandatário acredita que Poatan vai subir para os meio-pesados após o nocaute sofrido.