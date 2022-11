UFC: cantor Drake perde R$ 10 milhões em aposta contra o brasileiro Alex ‘Poatan’

O cantor Drake entrou para o mundo das apostas e tem tentado faturar um dinheiro extra com os palpites em lutas de MMA. Desta vez, o canadense saiu no prejuízo. O artista apostou na vitória de Israel Adesanya em cima de Alex Poatan, no último sábado (12), no UFC 281. No entanto, o brasileiro acabou nocauteando o nigeriano e conquistou o título do peso-médio do Ultimate.

O prejuízo de Drake está estimado em 2 milhões de dólares, cerca de R$ 10 milhões na cotação atual. Se o cantor tivesse acertado o resultado da luta, ele teria faturado mais de R$ 15 milhões.

VEJA MAIS

Esta não é a primeira vez que Drake perde uma quantia muito alta em apostas. Recentemente, o artista apostou na vitória do ex-campeão do UFC José Aldo em cima de Merab Dvalishvili, mas o brasileiro perdeu a disputa e o cantor R$ 1,2 milhão.

A luta

Adesanya e Poatan se enfrentaram pela terceira vez com o combate no UFC 281, sendo duas vezes no kickboxing e uma no MMA. Assim como nas outras vezes, o brasileiro saiu vencedor. Perdendo o combate, no último round, Alex foi para cima do nigeriano e conseguiu conectar bons golpes e nocauteou o adversário.

Com isso, Poatan conquistou o cinturão do peso-médio - o primeiro brasileiro a conseguir o feito após o reinado de Anderson Silva na categoria.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)