No UFC 281, Poatan nocauteia nigeriano no último round e é campeão dos médios

O brasileiro Alex Pereira, o Poatan, venceu o nigeriano Israel Adesanya na madrugada de sábado (12), em Nova York, e é o campeão do peso médio (até 84 kg) no UFC 281.

Em desvantagem em pelo menos três dos quatro rounds, o brasileiro partiu para o ataque e conseguiu um nocaute no quinto assalto.

Poatan foi decisivo no quinto e último round (UFC Divulgação)

"Eu sabia que seria campeão. Agradeço todo mundo pela torcida. Vim treinando duro. Hoje foi muito difícil, muitas pessoas desacreditaram falando que não poderia fazer cinco rounds. Fiz cinco rounds muito bem e estou pronto para a próxima.

Antes de Poatan, o último brasileiro a ostentar o cinturão do peso médio foi Anderson Silva, em 2013.

A LUTA

O brasileiro apresentou mais volume e procurou dominar o centro do octógono. O nigeriano respondeu no final com dois golpes no rosto.

No segundo assalto, os dois trocaram golpes e a luta ficou franca, com ligeiro domínio do atual campeão. Nos rounds seguintes, o nigeriano foi melhor.

O brasileiro buscou o ataque. Adesaniah acabou desequilibrado por um chute. Na grade, o brasileiro emendou um direto de direita e uma sequência de cruzados que decretaram a derrota do então campeão e o título para Poatan.