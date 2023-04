Israel Adesanya usa as redes sociais para agradecer Poatan: "Me forçou a crescer, me tornou melhor"

O recente encontro entre Israel Adesanya e Alex Poatan nos bastidores do UFC 287 gerou repercussão, devido à cordialidade entre os dois lutadores após a vitória do nigeriano por nocaute. Agora, quase três semanas depois, Adesanya falou mais sobre o encontro, exaltando a rivalidade com o brasileiro e o que isso proporcionou para o seu crescimento como lutador.

Em suas redes sociais, Adesanya escreveu que é grato por ter essa rivalidade com Poatan, pois isso o forçou a crescer e se tornar um lutador melhor. Ele também admitiu que o brasileiro é um campeão que ele admira e respeita.

"Eu amo este esporte. Nada se compara nesse planeta, nessa vida, do que colocar tudo em risco. Um golpe, o mundo todo assistindo, esperando… e BOOM! História. Sou grato por termos essa rivalidade, sou grato por ele ter me vencido. Me forçou a crescer, me tornou melhor. Agora eu fiz o mesmo por ele, esse presente que seguimos nos dando, surras (risos). Saudações ao guerreiro do Brasil, Alex Poatan Pereira", escreveu.

O encontro aconteceu logo após a luta principal nos corredores da arena em Miami (EUA), com a ajuda do treinador de Poatan como tradutor. Apesar da rivalidade, Adesanya e Poatan se mostraram respeitosos um com o outro.

No UFC 287, em 8 de abril, Israel Adesanya finalmente conseguiu sua vingança ao nocautear Alex Poatan no segundo round e recuperar o cinturão peso-médio. Essa vitória veio após sofrer duas derrotas no kickboxing e uma no MMA para Poatan.