Contra adversário 12 kg mais pesado, paraense vence luta de kickboxing em Londres e mantém cinturão

O professor de inglês Kelson Barbosa vai voltar para Bragança com mais uma conquista para a sua coleção. Em Londres, no último domingo (6), o lutador de kickboxing venceu Shak Ahmed por decisão dos juízes e manteve o seu cinturão no Maximus II, torneio organizado pela Organização Internacional de Combate (ICO).

O triunfo não foi fácil. Kelson teve que enfrentar um adversário com 12 kg a mais. Inicialmente, o confronto seria contra o campeão do torneio das quatro nações. No entanto, o atleta se machucou e o combate, que seria na categoria até 75 kg, foi para um peso casado com o campeão do Circuito Europeu da divisão até 95 kg.

No dia da pesagem, o atleta paraense conseguiu chegar aos 83 kg. Mesmo com a grande diferença de peso, Kelson não hesitou em aceitar o duelo.

"Aceitamos o desafio mesmo sabendo que a diferença de peso era grande. Até o dia da pesagem, eu estava com 83 kg. Embora pelas regras eu fosse manter o cinturão, não havia essa possibilidade para mim. Eu viajei de muito longe e vim aqui para lutar contra qualquer um, e na altura do campeonato, em qualquer divisão de peso", relatou o paraense.

Mesmo com a grande diferença de peso, Kelson fez um combate duro, com muita técnica e estratégia para vencer o oponente. Após o drama de quase não lutar, o paraense voltará para casa com mais uma conquista para sua carreira no kickboxing.

"Considero esse como um dos meus maiores desafios até hoje na minha carreira desportiva. Foi um verdadeiro teste", destacou Kelson. "Sabia que tinha armas para vencer e venci. Agradeço ao meu técnico e mentor Agner Favacho por acreditar que eu era capaz de vencer e por me preparar para lutar e mostrar a força do kickboxing brasileiro mundo afora", concluiu.

Kelson Barbosa tem 38 anos, é natural de Marituba, Região Metropolitana de Belém, mas há 14 anos mora e é professor no município de Bragança, no nordeste paraense. O atleta se divide entre dar aulas e treinar kickboxing.