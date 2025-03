Paraense Melk Costa celebra vitória no UFC e revela drama com altitude no México: 'Cansei muito'

O paraense Melquizael "Melk" Costa conquistou sua terceira vitória seguida no UFC. O lutador, natural de Porto de Moz, no interior do Pará, venceu o estadunidense Christian Rodriguez no UFC México, no último sábado (29). Após engatar duas lutas em um intervalo de pouco mais de um mês, o atleta projetou seu retorno e disse que, apesar de querer voltar a lutar logo, vai descansar um pouco agora.

"No momento, estou naquela pegada de que quero trabalhar, qualquer luta que colocarem, eu estou pegando. Só quero que seja com um pouco mais de um mês", brincou o paraense em entrevista ao UFC após o combate.

Melk fez uma luta bem técnica e em todas as áreas do MMA contra Rodriguez. Os dois lutadores travaram um combate de três rounds, com o brasileiro dominando na luta em pé e se destacando no jogo no chão. Ao analisar a luta, o paraense afirmou que não teve dúvidas da vitória, mesmo com a queda no rendimento no último assalto. Segundo o lutador, naquele momento, ele cansou e sentiu a altitude da Cidade do México, que é de 2.250 metros acima do nível do mar.

"Eu não estava em dúvida, porque meus córners estavam cientes [e avisavam]. Só que tentei acelerar o terceiro round, mas eu cansei muito. Foi muito louco. A altitude é muito louca, nunca tinha lutado assim e realmente a gente sente", revelou o atleta.

"Nada me surpreendeu, porque eu sabia que ele era um moleque da guerra [sic], sabia que ia ser uma luta muito dura porque ele é muito resistente, já vi ele se livrar de várias coisas", completou Melk.

Com a performance, o paraense chega à 23ª vitória na carreira e à quarta no UFC. Melk está na organização desde 2023 e, desde então, disputou seis lutas, sendo quatro triunfos e dois revés. No cartel profissional, o lutador acumula sete derrotas.

Por fim, Melquizael fez uma dedicatória às pessoas com vitiligo, doença caracterizada pela perda da coloração da pele. O lutador possui a condição e, após ter sofrido com o preconceito, tenta dar visibilidade ao tema e inspirar outras pessoas.

"Essa dedicatória é para as crianças e adolescentes com vitiligo. Eu já passei por muitas situações pesadas, que hoje tento usar para inspirar vocês a [passar] por isso. Aproveitem, porque o mundo é belo", concluiu.