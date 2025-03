Paraense Melk Costa faz história no UFC, vence americano e mira ascensão no ranking da franquia

Melk Costa brilhou no octógono e fez história ao se tornar o primeiro brasileiro a vencer no UFC México. Na noite de sábado (29), o lutador paraense demonstrou um desempenho impressionante, tanto na troca de golpes em pé quanto no solo, superando o americano Christian Rodriguez e resistindo à pressão da torcida local, que apoiava seu adversário.

Caminho para o topo dos pesos-penas

Com essa conquista, o representante da 'Chute Boxe João Emílio' alcançou sua terceira vitória consecutiva e agora mira uma ascensão no ranking da categoria dos pesos-penas (66 kg). Além disso, demonstrou excelente preparo físico, considerando que sua última aparição no UFC havia sido pouco mais de um mês antes.

Em entrevista à Ag Fight, Melk revelou que enfrentaria Rodriguez por considerar um duelo ideal contra um striker, no qual poderia exibir suas habilidades na luta em pé. O resultado comprovou sua estratégia. Com um cartel de 22 vitórias e 7 derrotas, ele mostrou que veio para ficar e está determinado a conquistar uma posição entre os melhores do mundo.

O combate

Melk começou a luta com força total, conectando um soco preciso que levou Rodriguez ao chão. No entanto, o americano se levantou rapidamente e buscou pressionar o brasileiro contra a grade. Os dois atletas trocaram joelhadas na altura do abdômen enquanto disputavam o controle. Rodriguez tentou algumas quedas e, ao conseguir uma, trabalhou para dominar a luta no solo. Mas Melk, faixa-preta de jiu-jitsu, reverteu a situação e passou a controlar as ações, golpeando as costelas do adversário com cotoveladas.

Segundo round

No segundo assalto, Melk respondeu com uma queda bem executada, mas não conseguiu manter o controle por muito tempo. Ele então passou a investir em chutes altos e combinações de boxe. Um de seus golpes atingiu Rodriguez em cheio, deixando-o visivelmente abalado. Para recuperar o controle, o americano voltou a pressionar Melk contra a grade, reduzindo o ritmo da luta.

Quando parecia que Rodriguez havia encontrado um espaço para reagir, conseguiu uma nova queda. No entanto, não conseguiu manter a posição dominante. Melk aproveitou sua técnica refinada de jiu-jitsu para reverter a situação, acertar um golpe preciso e quase finalizar a luta. No solo, o brasileiro levou vantagem e controlou a maior parte das ações.

Terceiro round

Apesar de um forte desempenho no round anterior, Melk sofreu uma queda nos minutos finais do combate. O confronto no solo seguiu equilibrado, mas Rodriguez optou por levar a luta de volta para a troca de golpes em pé. Demonstrando sinais de cansaço, o brasileiro foi derrubado com mais facilidade em alguns momentos. Ainda assim, mesmo com a fadiga, ele manteve uma postura agressiva, conectando bons golpes e resistindo até o último segundo. No final, apesar dos momentos de oscilação, Melk Costa saiu vitorioso, consolidando-se como um nome promissor dentro da organização.