Ex-campeão do peso-pesado do UFC, Cain Velasquez é condenado a cinco anos de prisão; entenda

O ex-campeão do peso-pesado do UFC, Cain Velasquez, foi condenado a cinco anos de prisão em regime fechado na última segunda-feira (24), no tribunal de tribunal de San José, na Califórnia, Estados Unidos. O ex-lutador era acusado de tentativa de homicídio contra um homem investigado de abusar sexualmente do filho do ex-UFC.

O processo contra o ex-lutador se arrastou por cerca de três anos até finalmente ter uma decisão. A promotoria do caso pedia uma pena de 30 anos de reclusão, já que inicialmente Cain era acusado de 10 crimes, sendo o principal deles a tentativa de homicídio premeditado. No entanto, a defesa de Velasquez conseguiu reverter o caso e anulou a acusação de premeditação do crime.

Entenda o caso

Cain Velasquez foi preso em 2022 sob a acusação de perseguir Harry Goulart em Santa Clara, Califórnia, nos Estados Unidos. Goulart é acusado de abusar sexualmente do filho de Velasquez, que tinha quatro anos na época. O crime teria ocorrido em uma creche, que pertence a mãe e ao padastro do suspeito.

Cain teria perseguido o suspeito e disparado várias vezes contra o veículo de Goulart. Durante a ação, um dos tiros atingiu o padrasto do suspeito. Velasquez foi capturado pela polícia enquanto ainda perseguia o homem e permaneceu detido por nove meses até conseguir a prisão domiciliar.

O caso ganhou grande repercussão no mundo do MMA, uma vez que Velasquez fez história no peso-pesado do UFC. O ex-lutador recebeu apoio de colegas como Daniel Cormier e até do presidente da organização, Dana White.

Cain Velasquez conquistou o cinturão do UFC em 2010 ao vencer o estadunidense Brock Lesnar. Após a conquista, perdeu para o brasileiro Junior dos Santos e na revanche recuperou o título. No entanto, contra Fabrício Werdum, perdeu o título novamente.

Atualmente com 42 anos, Cain encerrou sua carreira profissional com 14 vitórias e apenas 3 derrotas. Apesar disso, o norte-americano treinava e chegou a lutar em eventos não oficiais.

Processo

Além de Velasquez, Harry Goularte também será julgado. O julgamento do processo civil está marcado para o dia 19 de maio. A mãe de Goularte, Patricia Goularte, e o padrasto, Paul Bender, também serão julgados por omissão e cumplicidade, já que os dois são eram responsáveis pela creche e podem ser punidos com penas administrativas e financeiras.

Ainda não há previsão para o julgamento criminal. Se condenado, o homem pode pegar uma pena de até oito anos de prisão.