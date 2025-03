O que é rabdomiólise? Entenda doença de lutador de MMA que morreu nesta semana

Aos 21 anos, o estudante e lutador amador de MMA Jake Sendler passou mal e morreu após um evento na Austrália realizado neste fim de semana. Ele chegou a ser levado imediatamente para o hospital, onde passou por cirurgias e foi colocado em coma induzido, além de receber transfusões de sangue para reverter o quadro, mas não resistiu.

No hospital, o jovem foi diagnosticado com rabdomiólise, que causa a degradação dos músculos do corpo humano devido ao esforço físico em excesso. Saiba o que é a doença:

O que é rabdomiólise?

Chamada também como "doença da urina preta", por causar o escurecimento do líquido produzido pelos rins, a rabdomiólise é considerada uma síndrome caracterizada principalmente pela destruição das fibras musculares e pode ser causada por diversos motivos, entre eles: o excesso de consumo de álcool e o excesso da prática de exercícios físicos.

Conforme a doença vai avançando, os tecidos musculares são afetados e diferentes substâncias são liberadas para a corrente sanguínea, afetando também os rins e o sistema urinário. Entre os músculos mais atingidos pela rabdomiólise estão os esqueléticos, responsáveis pela postura do corpo e pelos movimentos.

O diagnóstico da doença pode ser feito por meio de resultados de exame de sangue e de urina. O tratamento envolve tratar de início o que está causando ela, como traumas ou infecções. O indivíduo que tenha a rabdomiólise pode ser submetido a internação hospitalar para receber o acompanhamento de perto, podendo passar por hemodiálise.

Quais os sintomas da rabdomiólise?

Dor nos músculos;

Dor nas articulações e fraqueza;

Urina amarronzada ou com tons de vermelhos;

Dor nos rins;

Dor abdominal;

Dificuldade em fazer movimentos, mesmo os mais simples;

Rigidez nos músculos;

Cansaço generalizado;

Náuseas e vômitos.

Outras causas da doença, são:

Traumas musculares, como de acidentes de carro ou quando algum membro do corpo é esmagado;

Uso de medicações, como estatinas por um longo período;

Infecções causadas por vírus;

Doenças já existentes que afetam o músculo.

(Júlia Marques, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)