Luisa Giampaoli, atleta de alto rendimento, morre aos 29 anos

Faleceu na tarde desta sexta-feira (26/7) a corredora Luisa Giampaoli, de 29 anos. A atleta estava internada havia cerca de uma semana no Hospital Universitário São Francisco de Paula, no Rio Grande do Sul. A informação foi confirmada pela instituição de saúde, que não divulgou a causa da morte.

Segundo Eduardo Schmit, marido da atleta, Luisa apresentou dor de cabeça e problemas de memória no final de junho, quando foi inicialmente internada no Hospital de Pronto Socorro (HPS). Um exame diagnosticou leptospirose e, seis dias após a hospitalização, ela foi diagnosticada também com pneumonia.

VEJA MAIS

Em 14 de julho, Luisa teve alta do HPS para continuar o tratamento em casa, mas seu estado de saúde piorou. A última suspeita, de acordo com Schmit, era de edema cerebral.

Luisa Giampaoli integrou a seleção brasileira de atletismo no Campeonato Ibero-Americano, realizado em maio, em Cuiabá (MT). Na última edição da Corrida Internacional de São Silvestre, terminou em 17º lugar na elite (top 10 entre as brasileiras). Além disso, foi campeã e recordista da Meia Maratona Internacional de Florianópolis em 2023.