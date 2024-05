Ex-lutador peso-mosca do UFC morre aos 33 anos nos Estados Unidos

O ex-lutador do UFC Geane Herrera morreu no último domingo (19), nos Estados Unidos. Conhecido como "La Pulga", o atleta tinha 33 anos. O anúncio da morte foi feito pela própria família, na segunda-feira (20).

De acordo com as informações publicadas pelo site "MMA Fighting", o lutador teria sofrido um acidente de trânsito e não resistiu aos ferimento. Herrera tinha namorada, que está grávida de 3 meses, e uma filha de 16 anos.

Por conta das despesas altas do funeral, a família do lutador abriu uma conta no site GoFundMe, voltado para receber doações para causas sociais, e pediu ajuda.

"Nossa família está arrasada pela trágica perda de nosso amado Geane Carlos Herrera, conhecido no mundo da luta profissional como “La Pulga”, cuja vida foi interrompida aos 33 anos. Geane deixa para trás um filho de 16 anos, sua namorada grávida de 3 meses, mãe, pai, irmãs, um irmão e uma família que o ama e sentirá muita falta dele", escreveu a família.

Geane Herrera começou a lutar MMA em 2011. Após quatro anos como profissional, o lutador conseguiu um contrato com o UFC. No peso-mosca, o atleta estreou com derrota para Ray Borg, ex-desafiante ao cinturão. No duelo seguinte, ele venceu Joby Sanchez. No entanto, "La Pulga" acumulou outras duas derrotas na organização e teve o contrato encerrado em 2016.

Entre 2021 e 2022, o lutador ainda atuou no BKFC, evento de boxe sem luvas. Vem uma luta e perdeu outra. Nas redes sociais, o perfil oficial da organização fez uma homenagem a Herrera. Nos comentários, Ray Borg relembrou o combate que teve com o atleta e lamentou a morte do ex-adversário.

"Tive o prazer de dividir o octógono com ele em 2015. Ele era um cara legal, minhas orações estão com ele e sua família durante este momento difícil", escreveu Borg.