Jogador de 9 anos do Atlético Mineiro morre baleado na própria festa de aniversário

O jovem atleta Heitor Felipe Moreira de Oliveira, morreu ao ser baleado durante a própria festa de aniversário em Ribeirão das Neves, em Belo Horizonte, em que comemorava seus 9 anos. Heitor era atleta do Atlético Mineiro e tinha treino marcado para esta semana.

Heitor jogava na categoria 8 anos na escolinha do Atlético, e já havia sido transferido para a escolinha do clube, onde já estava sendo monitorado e se destacava pelas habilidades e velocidade, chegando a treinar com a categoria 9 anos uma vez por mês.

O clube mineiro lamentou a morte de Heitor nas redes sociais. “É com muita dor que todos no Galo lamentam profundamente a perda trágica de Heitor Felipe, aos 9 anos, na noite de ontem (23), em Ribeirão das Neves, na Grande BH, vítima de homicídio durante a festa de seu aniversário. O jovem foi atleta do Clube na iniciação (categorias abaixo de 14 anos), era acompanhado e participava de treinos mensais”, escreveu.

O assassinato está sendo considerado uma chacina pela polícia militar de Minas Gerais. Além de Heitor, o pai dele e outra criança de 11 anos também foram mortos, e uma adolescente de 13 anos e duas mulheres, de 19 e 41 anos, foram feridas e levadas para um hospital na região.

A polícia acredita que o crime tenha envolvimento com traficantes da região, já que o pai do jovem atleta tinha envolvimento com tráfico de drogas.

Em depoimento, a mãe de Heitor disse que um homem entrou no local já no fim da festa e começou a atirar. A mulher disse que chegou a entrar em luta corporal com o atirador, e neste momento outro indivíduo entrou efetuando mais disparos, e logo em seguida ambos fugiram do local de carro.

Um dos suspeitos já foi identificado e preso, acusado por homicídio qualificado, e outro suspeito já foi identificado e ainda não foi localizado.