Jovem é assassinado a facadas às vésperas do aniversário em Parauapebas

Vitor Guilherme Moura Jardim Pereira, de 18 anos, foi assassinado a facadas, na madrugada desta sexta-feira (12/04), na esquina entre as ruas Rio Novo e Zumbi dos Palmares, no Palmares II, em Parauapebas, no sudeste do Pará. Entre os ferimentos identificados, destaca-se um corte profundo no pescoço do jovem. Até a publicação desta matéria, nenhum suspeito de envolvimento no crime havia sido preso.

A vítima, que completaria 19 anos no próximo domingo (14/04), teria sido atraída ao local do crime por pessoas que o chamaram para usar drogas. De acordo com informações da Polícia Militar, a família disse que Vitor era dependente químico.

Ele havia retornado à Parauapebas após passar uma temporada em outro estado, onde fazia um tratamento contra o vício, porém, devido às despesas estarem altas para a família, o acompanhamento precisou ser interrompido.

A família também disse aos policiais que Vitor tinha medo de passar pela rua onde acabou sendo assassinado, pois lá “queriam a cabeça dele”.

A Polícia Científica foi acionada para fazer a análise e remoção do cadáver ao Instituto Médico Legal (IML). A Polícia Civil investiga o caso na tentativa de esclarecer a motivação e autoria do crime. As informações são do site Correio de Carajás.

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.