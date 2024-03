Homem é morto com várias facadas em bar de Parauapebas

O homem morto com vários golpes de faca foi identificado como Roni dos Santos Souza, de 36 anos. Segundo as autoridades policiais, o crime ocorreu durante a tarde de domingo (17), quando a vítima consumia bebidas alcoólicas em um bar, no bairro dos Minérios, no município de Parauapebas, sudeste do Pará. Conforme as informações iniciais, tudo ocorreu após uma discussão.

Quando a Polícia Militar chegou ao local do crime encontrou a vítima jogada no chão e sem vida, com diversos golpes de facadas pelo corpo. Os populares que estavam no estabelecimento relataram que tudo ocorreu quando a vítima discutia com o proprietário do bar. Em meio ao desentendimento, uma terceira pessoa teria golpeado Rone com a faca. Não há informações sobre quem é o autor do crime ou qual a ligação dele com a vítima e o dono do bar.

A Polícia Civil e Militar estiveram no local do crime realizando os primeiros levantamentos e fazendo a remoção do corpo. Até o momento, nenhuma pessoa foi presa ou identificada como envolvida na morte de Rone. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a PC e foi informada que equipes da Delegacia de Homicídios de Parauapebas trabalham para identificar e localizar o envolvido no homicídio.