Homem é encontrado morto às margens da BR-153, em São Domingos do Araguaia

Raimundo Conceição Carneiro, mais conhecido como “Branco”, de 35 anos, foi encontrado morto, na manhã deste domingo (17), às margens da rodovia BR-153, em São Domingos do Araguaia, no sudeste do Pará. Perto do corpo da vítima foram encontrados destroços de uma motocicleta. As informações são do Correio de Carajás.

A Polícia Militar tomou conhecimento do caso por volta das 4h da madrugada deste domingo (17). Elaine Martins da Silva, cunhada da vítima, relatou à imprensa da região que só soube do ocorrido pela manhã, mas que, mesmo assim, não soube dizer o que de fato aconteceu com Raimundo.

Elaine alegou que a moto não pertencia ao cunhado e que ele não sabia pilotar moto. Ela também disse ao Correio que Raimundo sofria de ataques epiléticos.

Moradores falaram que a vítima tinha participado de uma festa fora da cidade e que teria pego um mototaxista para ir pra casa, e depois apareceu morto. Até o momento, não se sabe se Raimundo foi atropelado por uma motocicleta ou se estava de carona no veículo.

A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso. Em nota, a PC informou que o caso é tratado como acidente de trânsito. Equipes da delegacia de São Domingos do Araguaia investigam o caso.