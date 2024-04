Mototaxista é assassinado a facadas no Marajó

O mototaxista Everaldo Vila Real Silva, de idade não revelada, foi assassinado a facadas, nesta terça-feira (2), no bairro Jacupi, que fica em Gurupá, na Região de Integração do Marajó. O suspeito de cometer o crime, Marcelo de Nazaré Lima, está foragido e, supostamente, tinha uma dívida financeira com a vítima. No entanto, as autoridades ainda investigam se a possível pendência de dinheiro envolvendo os dois possa ter sido a motivação da morte de Everaldo.

Moradores acionaram o 9º Batalhão de Polícia Militar (9º BPM) para o homicídio. Uma guarnição se deslocou até o local onde o crime ocorreu, que fica em uma região de difícil acesso, e encontrou o corpo de Everaldo. A vítima apresentava diversas perfurações, que ao tudo indica, foram feitas por uma arma branca.

Depois de coletaram a informação do envolvimento de Marcelo com o crime, as polícias Civil e Militar foram atrás dele. Os agentes foram até a casa do suspeito, mas nenhum sinal de Marcelo. As buscas por Marcelo seguiram em uma área de mata. Porém, ele não foi localizado. A PM continua à procura do suspeito.

VEJA MAIS

A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso e aguarda retorno.