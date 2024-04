Homem é assassinado a facadas pela companheira em Santa Maria do Pará

Raimundo Nonato Barbosa de Aquino foi morto a facadas na noite do último domingo (31), na comunidade de São Germano, localizada na zona rural de Santa Maria do Pará, nordeste paraense. A suspeita do crime é a própria companheira da vítima, identificada apenas como Raimunda. A Polícia Civil investiga o caso.

De acordo com informações fornecidas pela Polícia Militar, o casal estava consumindo bebidas alcoólicas quando uma discussão teve início. O desentendimento terminou com Raimunda desferindo os golpes em seu companheiro antes de empreender fuga do local do crime.

O corpo de Raimundo ​Nonato foi descoberto por moradores da região, que acionaram as autoridades policiais. A Polícia Militar compareceu ao local e iniciou os procedimentos necessários, enquanto o cadáver foi submetido a análises pela equipe da Polícia Científica. O trabalho dos peritos deverá esclarecer os detalhes e circunstâncias que envolveram a morte da vítima.

Apesar das diligências realizadas pela Polícia Militar em busca da suspeita, Raimunda permanece foragida até o momento desta publicação. A Polícia Civil assumiu as investigações do caso, buscando elucidar os motivos que levaram ao homicídio, bem como localizar a suspeita.