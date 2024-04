Mulher morre após colisão entre moto e caminhão na PA-150

Uma mulher identificad​a como Vilma Barbosa morreu nesta segunda-feira (1º) após se envolver em um acidente na rodovia PA-150, em Tailândia, nordeste paraense. Segundo relatos de moradores da área, a motocicleta conduzida por Vilma chocou-se contra um caminhão baú que fazia uma curva.

Equipes de resgate do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) e do Corpo de Bombeiros foram acionadas, porém, a vítima morreu ainda no local do acidente. O corpo de Vilma foi removido do local por uma funerária da cidade.

As polícias Militar e Civil realizaram o levantamento das primeiras informações sobre o ocorrido. O motorista do caminhão foi até a delegacia do município para prestar depoimento.