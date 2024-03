No clássico mineiro, Atlético-MG e Cruzeiro empatam no 1º jogo da final

Em partida válida pelo 1º jogo da final do Campeonato Mineiro, realizada na Arena MRV, Atlético-MG e Cruzeiro empataram em 2 a 2. Bruno Fuchs e Hulk marcaram para o galo. Os gols da raposa foram feitos por Jemerson (contra) e Dinenno. Para o jogo da volta, o Cruzeiro tem a vantagem de jogar por um novo empate, já que possui a melhor campanha da 1ª fase.

O primeiro tempo foi todo atleticano. Aos sete minutos, Bruno Fuchs abriu o placar depois de grande jogada pela esquerda. Aos 25 minutos, Hulk recebeu passe de Guilherme Arana, entrou na área, driblou Rafael Cabral e ampliou para o Atlético-MG. No inicio da segunda etapa, Jemerson, marcando contra, diminuiu para o Cruzeiro após a bola rebater nele e entrar no gol. No final da partida, depois de pressionar bastante, Dinenno empatou de cabeça para a raposa.

O segundo jogo da final acontece no domingo (7), às 15h30, no Mineirão. O Cruzeiro precisa apenas de um empate. Para conquistar o penta, Atlético-MG tem que vencer por qualquer placar.