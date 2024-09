Pânico! Esposa de fisiculturista ‘Golem’, que morreu após parada cardíaca, ainda tentou reanimá-lo

Anna, esposa do homem conhecido como o "fisiculturista mais monstruoso do mundo”, afirmou que tentou reanimar Illia 'Golem' Yefimchyk após o atleta ter sofrido uma parada cardíaca na última sexta-feira (6).

Ela contou que fez massagem cardíaca no marido até a chegada de uma ambulância, porém o fisiculturista não resistiu e faleceu dois dias depois, aos 36 anos, após ser declarada a sua morte cerebral.

"Fiquei esperando o lado dele, e seu coração começou a bater novamente por dois dias, mas o médico me deu a terrível notícia de que seu cérebro havia morrido", contou a viúva à agência East2West.

Anna ainda agradeceu às condolências que está recebendo. "É muito reconfortante perceber que não estou sozinho neste mundo, e tantas pessoas me ofereceram ajuda e apoio", acrescentou.

Yefimchyk, conhecido como Golem ou Mutante no mundo do fisiculturismo, tinha 160 quilos e 1,85 metros de altura. Para manter a imensa musculatura, ele consumia até 16,5 mil calorias por dia, divididas em sete refeições diárias, numa dieta chamada "mass monster”. Ele era capaz de levantar 272 quilos no supino e 317 quilos no levantamento terra, conforme a revista "Men's Health".

De acordo com uma reportagem da "Muscle and Fitness", o bielorruso radicado na Flórida, nos Estados Unidos, dizia ter se inspirado para começar a levantar pesos depois de ver Arnold Schwarzenegger e Sylvester Stallone no seus picos físicos.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)