Morre aos 36 anos fisiculturista famoso por ingerir 16 mil calorias por dia

O famoso fisiculturista Illia ‘Golem’ Yefimchyk, da Bielorrússia, morreu aos 36 anos após sofrer uma parada cardíaca na última sexta-feira (6).

VEJA MAIS



Segundo o jornal Nexta, após a parada cardíaca o atleta foi transportado de helicóptero para um hospital e os médicos conseguiram ressuscitá-lo. No entanto, após dois dias de internação, Illia teve uma nova parada e teve a morte cerebral decretada.

O óbito do bodybuilder foi confirmado à imprensa por sua esposa, Anna.

Yefimchyk tinha 160 quilos e 1,85 metros de altura. De acordo com o site Fitness Volt, para manter a imensa musculatura, ele consumia até 16,5 mil calorias por dia, divididas em sete refeições diárias.

No começo do mês de setembro, um fisiculturista brasileiro também veio a falecer por conta de uma parada cardíaca. O jovem Matheus Pavlack tinha 19 anos e era natural de Blumenau, Santa Catarina. Ele foi encontrado sem vida no dia 1º de setembro e a causa do óbito foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros do estado onde nasceu.

*(Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)