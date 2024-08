Veja quem era o fisiculturista assassinado no bairro da Sacramenta, em Belém

Roberto Silva de Souza foi assassinado a tiros na noite de quarta-feira (28/08), quando caminhava por uma calçada na passagem São Pedro, bairro da Sacramenta, em Belém. O caso é investigado pela Polícia Civil, que faz buscas pelos envolvidos no homicídio. Muito querido pelos amigos e admiradores, a morte do jovem que atuava como fisiculturista comoveu as redes sociais. Veja quem era o fisiculturista assassinado.

Atleta de fisiculturismo e acadêmico de nutrição, há exatos um mês Roberto completou 26 anos. Pelas redes sociais, onde era muito conhecido, o jovem compartilhava os trabalhos que realizava e mostrava os vários concursos que participou.

Roberto Souza em concurso de fisiculturismo (Foto: Redes Sociais)

Em 2023, Roberto havia participado e vencido o concurso Mister Pará. Ele também foi ganhador do concurso Mister Presença Pará 2021/2022 e participou do concurso Mister Ananindeua 2021. Recentemente, o jovem foi o grande campeão do concurso Garoto Verão de Icoaraci. Em 2020, ele também representou o Pará em um concurso de uma agência de atuação nacional. Roberto ainda trabalhava como barman, em uma empresa que atende festas e eventos, além de fazer trabalhos como segurança particular em algumas lojas.