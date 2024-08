Polícia busca identificar e localizar os envolvidos na morte de fisiculturista em Belém

A Polícia Civil iniciou as investigações para chegar até os autores do homicídio do fisiculturista Roberto Silva de Souza, de 26 anos, assassinado com vários disparos de arma de fogo na noite de quarta-feira (28), na passagem São Pedro, bairro da Sacramenta, em Belém. Conforme as informações da PC, “equipes da Divisão de Homicídios trabalham para identificar e localizar os envolvidos. Testemunhas são ouvidas e perícias foram solicitadas para auxiliar as investigações.”

Até o momento, ainda não há informações oficiais sobre o que teria motivado a morte de Roberto. A vítima era muito conhecida nas redes sociais, onde compartilhava os trabalhos como atleta de fisiculturismo e acadêmico de nutrição. Ele já havia participado e vencido vários concursos como Mister Pará 2023 e Mister Presença Pará 2021/2022. Além de também ter conquistado o concurso Garoto Verão de Icoaraci. Segundo amigos de Roberto, ele ainda atuava como barman e segurança particular.

Homicídio

Roberto foi morto por dois suspeitos que chegaram em uma motocicleta. O fisiculturista ficou caído sobre uma calçada próxima a um supermercado. Não há mais detalhes sobre os suspeitos ou a moto que usaram. Todos os relatos colhidos no local serão usados nas investigações.

A nota da Polícia Civil na íntegra:

A Polícia Civil informa que equipes da Divisão de Homicídios trabalham para identificar e localizar os envolvidos na morte de Roberto Silva de Souza. Testemunhas são ouvidas e perícias foram solicitadas para auxiliar as investigações.