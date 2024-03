Fisiculturista revela que desmaia sempre que bebe água fria; entenda

Um fisiculturista revelou que descobriu que a ingestão de água fria provoca uma falha cardíaca nele. Morador do Texas, nos Estados Unidos, Franklin Aribeana contou ao jornal ABC News que precisou ser socorrido cerca de 25 vezes ao longo de 17 anos, mas nunca suspeitou da causa do problema.

Os médicos descobriram que o nervo vago – que conecta o cérebro a quase todos os órgãos essenciais, incluindo o coração – do paciente ficava irritado quando era atingido por água gelada. “Enquanto estava bebendo água, sentia o choque de forma mais perceptível no meu peito. Nunca tinha experimentado isso antes”, afirma Franklin .

O contato com a água fria pode ativar uma resposta conhecida como “reflexo de mergulho”, que diminui a frequência cardíaca e contrai os vasos sanguíneos para ajudar o organismo a conservar oxigênio e redirecionar o sangue para os órgãos vitais.

Essa resposta é uma resposta natural do corpo que passa assim que a pessoa não está mais exposta à água fria. No caso de Aribeana, o reflexo de mergulho pode causar uma queda repentina na pressão arterial ou fazer com que o coração bata de forma irregular.