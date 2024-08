Fisiculturista e modelo assassinado passaria as faixas de concurso de beleza neste ano

A morte do fisiculturista e modelo Roberto Silva de Souza, de 26 anos, na última quarta-feira (28/08), deixou familiares e amigos atônitos com a perda do jovem assassinado no bairro da Sacramenta, em Belém. O vencedor do concurso Mister Pará 2023 e Mister Brasil Amazônia 2023 se preparava para participar de concursos nacionais de beleza.

Péricles Castro, coordenador do Mister Pará e Mister Brasil Amazônia, que Roberto venceu em 2023, era amigo do modelo. "Eu ainda estou atônito, nunca aconteceu isso comigo de perder o mister em pleno mandato, e não tenho nem como falar. Para mim foi um choque muito grande", declarou.

O promoter e jornalista Péricles Castro ajudaria Roberto a participar de um concurso de beleza no Estado de São Paulo e planejavam depois outros concursos. "Nós éramos muito amigos. Eu tinha um projeto com o Roberto para levar ele para concursos de fora do Estado. Para isso íamos para o Mister Rodeio em Barreto, só que ele estava participando do fisiculturismo então o corpo dele não estava proporcional para o concurso de rodeio, por isso não deu para ele ir", conta.

Roberto se preparava para passar a faixa dos Concursos Mister Pará e Mister Brasil Amazônia neste ano. "Era para ele ter passado a faixa e não deu certo. Aconselharam fazer o concurso em setembro, mas por causa do período eleitoral a gente não pôde fazer, então a gente combinou de ser no dia 23 de novembro. Ele ia passar o título para o vencedor de 2024. Agora nem sei como vai ser", refletiu o amigo.

Péricles reforçou o empenho de Roberto na carreira de modelo e em outras profissões como barman. "Ele era muito trabalhador, uma pessoa muito querida. Não tinha descanso e se preparava para os concursos", completa.

A Polícia Civil informou que equipes da Divisão de Homicídios trabalham para identificar e localizar os envolvidos na morte de Roberto Silva de Souza. Testemunhas são ouvidas e perícias foram solicitadas para auxiliar as investigações.