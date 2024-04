‘Ferrari humana’: Saiba quem é a fisiculturista tricampeã mundial do Mr. Olympia

Francielle Mattos, uma fisiculturista brasileira de 37 anos, conquistou o título de tricampeã mundial na categoria Wellness do Mr. Olympia, o principal evento do mundo fitness. Sua participação no torneio, realizado nos Estados Unidos, lhe rendeu o apelido de “Ferrari humana”.

Durante uma entrevista ao Fantástico no último domingo (14), a atleta compartilhou que iniciou sua jornada na musculação há aproximadamente 15 anos, após enfrentar uma depressão pós-parto com o nascimento de sua primeira filha. Sua estreia em competições de fisiculturismo ocorreu em 2017, momento em que se apaixonou pela prática.

Francielle também explicou a origem do apelido pelo qual ficou conhecida. “Foi a primeira vez que eu fui competir nos Estados Unidos e eu estava com o biquíni vermelho. E eles falaram: ‘uau, se a Ferrari fosse humana, ela seria dessa maneira. Seria esta mulher’. Agora eu estou num período tranquilo onde eu estou com um pouco mais de gordura e tal”, disse a fisiculturista ao programa.

Mesmo com os prêmios, a atleta já recebeu diversas críticas por ter um corpo considerado “masculino”. “Sempre foi mais importante a minha própria opinião. Eu gosto. Meu marido acha bonito, então assim, está tudo certo”, reiterou Francielle.