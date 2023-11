Fisiculturista Ramon Dino confessa utilização de anabolizantes: 'A gente tem que fazer uso'

Ganhando cada vez mais destaque, Ramon Dino conquistou pelo segundo ano seguido o vice-campeonato no Mr. Olympia, maior competição de fisiculturismo do mundo. Aos 28 anos, o acreano participou pela terceira vez da competição e já arrasta uma legião de fãs que se inspiram no físico, mas confessou que utiliza anabolizantes para manter o “corpo ideal”.

“Infelizmente, a gente tem que fazer uso dos anabolizantes. Todo atleta, para chegar naquela performance, tem que ter o uso do anabolizante como ajuda”, disse.

No entanto, o atleta afirmou que a utilização é feita com auxílio médico e a real base do físico é dieta e muito exercício. “O anabolizante é como se fosse um sal para toda aquela comida que você está consumindo. É um tempero. Se você acha necessário usar, use. Se não, não use. Entendeu? Mas, a gente sempre usa ali conforme a nossa prescrição médica, acompanhamento médico”, afirmou.

Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, fisiculturista nascido no Acre, e criado na parte mais humilde da capital Rio Branco, afirmou que o estado é muito importante na carreira.

“O Acre é totalmente o que demonstro ser. Todo mundo duvida da gente, duvida que o Acre existe, duvida do que eu farei, duvida do que eu vou conquistar. É a mesma coisa. Eu e o Acre. A gente é o mesmo. Ninguém bota fé na gente, falavam pouco da gente. Agora, falam bastante”, declarou.

Agora, após o Mr. Olympia, Ramon deve descansar por algumas semanas antes de retomar a preparação para a próxima edição da competição.

“A gente vai continuar as nossas preparações como sempre. Eu vou tirar meu descanso, me concentrar um pouco mais em mim e na minha família, que eu deixei devendo bastante na preparação”, disse.