Desafiando o perigo, youtuber corre ao redor de buraco de 110 metros e viraliza; veja

O jovem youtuber chamado Samu, conhecido por ser praticante de parkour, viralizou nesta semana após um feito arriscado. Ele correu ao redor de um enorme buraco, com 110 metros de profundidade sem medo do perigo. As imagens da manobra foram postadas na internet e assustaram os internautas. Veja!

No vídeo é possível ver que o youtuber não hesita em correr ao redor do buraco, à beira do precipício. Ele entende os riscos e qualquer deslize poderia ser fatal. Ao concluir o desafio, o jovem comemora o feito com a pessoa que registrava toda a ação.

O caso provocou debates vituais sobre os riscos de reproduções por outras pessoas e os limites dos esportes radicais. No entanto alguns internautas ainda se divertiram com a atitude e chegaram a escrever comentários como “meus pensamentos intrusivos falariam mais alto” e “eu pisaria em falso e viraria camiseta de saudades eternas”.