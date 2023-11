Atletas cubanos abandonam delegação após Jogos Pan-Americanos e pedem asilo no Chile

Sete atletas cubanos abandonaram a delegação do país no Chile, após o fim dos Jogos Pan-Americanos. De acordo com a imprensa do país, os atletas teriam iniciado processo para pedir asilo ou refúgio, informação confirmada pelo governo chileno.

Mijail Bonito, advogado dos atletas, confirmou a informação em entrevista à AFP. “São sete atletas, seis mulheres e um homem, que vão pedir refúgio, ou asilo, e isso é algo que vamos determinar no decorrer do dia de hoje”, disse.

As seis mulheres seriam jogadoras da equipe de hóquei, que deixaram a delegação após perder a disputa pelo quinto lugar, e o homem não teve a modalidade revelada. O grupo cortou as comunicações com as autoridades cubanas após deixar as acomodações.

VEJA MAIS

Os atletas têm visto para permanecer no país até o próximo domingo (12), mas estariam sem seus passaportes, que foram retidos por seus dirigentes esportivos assim que chegaram ao Chile. Após o dia 12, caso não consigam se tornar refugiados, estarão em situação de ilegalidade.

A crise econômica em Cuba seria um dos principais motivos dos atletas terem desertado. Nos últimos dois anos, o país enfrenta um êxodo em massa, principalmente de jovens, e cerca de 187 atletas de alto rendimento já teriam deixado o país, afetando o esporte nacional.

Durante a participação no Pan de Santiago, a delegação cubana conquistou 69 medalhas, sendo 30 de ouro, 22 de prata e 17 de bronze, terminando a competição com a quinta colocação geral no quadro de medalhas.