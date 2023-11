Cachorro invade prova e acompanha atletas na final do Triatlo Feminino no Pan 2023; vídeo

A final do triatlo feminino nos Jogos Pan-americanos de 2023 foi palco de um acontecimento curioso. Um cachorro entrou a pista durante o trecho de ciclismo e decidiu se juntar à competição. O animal cruzou a rua e manteve o ritmo das atletas por aproximadamente um minuto.

A visita inesperada do cão ocorreu durante a terceira volta do trecho de ciclismo da prova. Surpreendentemente, o cachorro demonstrou uma velocidade notável, chegando a superar as bicicletas em um trecho de subida. O animal se integrou ao segundo pelotão da competição.

No momento da invasão, a brasileira Vittoria Lopes liderava a prova, mantendo uma vantagem de cerca de 57 segundos à frente do pelotão. A atleta não foi impactada pela entrada do cachorro na pista, mas a situação proporcionou um momento inusitado na competição.