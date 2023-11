Pan-Americanos 2023: Brasil conquista medalhas de ouro e prata em ginástica rítmica; vídeo

O Brasil permanece no pódio de ginástica rítmica dos Jogos Pan-Americanos de 2023. Na última quinta-feira (02), o país faturou dois ouros e um bronze. Nesta sexta-feira (03), as brasileiras abriram o primeiro dia de final por aparelho da melhor forma.

No arco, Maria Eduarda Alexandre confirmou o favoritismo ao garantir ouro com 32,700 pontos e Bárbara Domingos, a medalha de prata com 32,550 pontos.

VEJA MAIS

Promessa na ginástica rítmica brasileira aos 16 anos, Duda já havia conquistado o bronze do individual geral no Chile. Minutos depois da abertura, Babi voltou à quadra e se tornou campeã da bola com 33,000 pontos. A paranaense também foi campeã individual geral do Pan e está classificada para as Olimpíadas de Paris.

Geovanna Santos ficou em segundo lugar com 31,650 pontos, levando mais uma medalha de prata para o Brasil em Santiago. Neste sábado (04), as ginastas disputam as finais de maças e fitas na competição.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)