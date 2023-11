Campeonato Bodyboard Pará agita final de semana em Salinas e incentiva prática da modalidade

A 9ª edição do Campeonato Bodyboard Pará, agitou a praia do Maçarico, em Salinas, no último final de semana. Com disputas em quatro categorias, o campeonato, promovido pelo Projeto Bodyboard Pará, cumpriu o principal objetivo, que era promover a prática da modalidade no estado.

As disputas do Campeonato ocorreram em quatro categorias: open masculino, feminino e master, e iniciante feminino. Apesar de não valer rankings, a competição valeu como incentivo para atletas que estão começando e nunca participaram de campeonatos.

Além das disputas, os interessados presentes ainda puderam participar de um aulão ministrado pela atleta Alexandra Ereiro, que também é fundadora do projeto. A educação ambiental também esteve presente no evento, com a Hidrolab e o projeto de monitoramento de Resíduos Sólidos, com diversas atividades envolvendo a reciclagem e a importância de não deixar lixos na praia.

bodyboard Aula de Bodyboard chamou atenção (Divulgação / Madson Moreira Setursal) Pódio iniciante feminino (Divulgação / Madson Moreira Setursal) Pódio master (Divulgação / Madson Moreira Setursal) Pódio Open masculino (Divulgação / Madson Moreira Setursal) Pódio Open feminino (Divulgação / Madson Moreira Setursal)

Confira os vencedores:

Open masculino

1. Mateus Ferreira

2. Lucas Ferreira

3. Gustavo Macapuna

4. Josias Lima

Open feminino

1. Layara Saldanha

2. Claudia Curima

3. Bia Sarmanho

4. Maria Eduarda

Master

1. Mailson Raiol

2. Edenilson pompom

3. Diveia

4. Alex Buraquinho

Iniciante feminino

1. Maria Eduarda

2. Elaine Silva

3. Moanna Ereiro

4. Carol Lima