Antes de luta no UFC, paraense Melk Costa relembra processo de aceitação do vitiligo: 'Me odiava'

O paraense Melquizael "Melk" Costa sobe no octógono do UFC neste sábado (29) para a sua sexta luta na organização. No UFC México, o lutador vai encarar o norte-americano Christian Rodriguez, na categoria peso-pena. Antes do combate, o atleta, natural de Porto de Móz, no interior do Pará, relembrou o seu drama com o vitiligo, doença caracterizada pela perda da coloração da pele.

"Quando eu era moleque, tinha muito problema com foto por conta do vitiligo. Eu me detestava, me odiava, odiava todo mundo", relembrou o paraense em entrevista para o UFC Brasil. "Quando eu comecei a lutar, [foi quando] Deus me libertou de tudo isso. Eu comecei a me apaixonar por foto e tudo. Então, hoje, a coisa que eu mais amo é holofote, pessoas me filmando, o palco todo montado para mim. É meu show, é meu dia", declarou Melk Costa.

O lutador tem 28 anos e entrou no UFC em 2023. Já foram cinco lutas no Ultimate, sendo três vitórias e duas derrotas. No último combate, Melk entrou para a pesagem com a pintura de "Dálmata" no rosto. Na entrevista, o atleta explicou que foi uma forma de representar e apoiar crianças que possuem vitiligo.

"Eu pintei meu rosto de dálmata porque também representa muito o vitiligo. Tem muitas crianças que têm dálmata em casa por causa do vitiligo e bate uma lembrança muito forte na hora que a gente está lá, de tudo que a gente passou, de onde a gente veio. É muito louco. Eu até me emociono quando penso. É um sonho que eu estou vivendo", contou.

Neste sábado (29), Melk encara Christian Rodriguez e busca sua terceira vitória seguida na organização. Um triunfo pode deixar o paraense mais próximo do ranking da categoria, que escala para as disputas de cinturões.

O novo combate ocorre a pouco mais de um mês depois da última luta, contra André Fili. Na ocasião, em 22 de fevereiro, no UFC Seattle, o paraense finalizou ainda no primeiro round. Após o duelo, Melk se ofereceu para voltar a lutar o mais rápido possível, o que deu certo, e agora encara Rodriguez.

Além de atleta, Costa também é um telespectador do UFC. Com isso, ele usa isso como estratégia para sempre estar de olho nos possíveis adversários e para conhecer os estilos.

"Ele tem 27 anos de idade. Tem um antijogo de chão muito bom e, na última luta dele, falou que queria um strike. Tem que ter cuidado com o que deseja. Pedir um strike, vamos lá entrar na porrada com ele", concluiu o paraense.

O UFC México ocorre neste sábado, a partir das 17h, com o card preliminar. Na luta principal da noite, o ex-campeão do peso-mosca Brendon Moreno enfrenta o ex-desafiante da categoria Steve Erceg.