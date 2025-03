Paraense Melk Costa enfrenta norte-americano no UFC México; conheça o adversário

O paraense Melquizael Costa entra no octógono do UFC pouco mais de um mês após seu último combate na organização. Depois de enfrentar Andre Fili, o adversário da vez é o norte-americano Christian Rodriguez. O combate é válido pelo peso-pena (até 65,7 Kg) e ocorre no próximo sábado (29), no UFC México.

Christian Rodríguez, o "CeeRod", como é conhecido, será um adversário duro para o paraense. O lutador de 27 anos tem cinco vitórias em sete lutas no UFC. Ele se destacou em 2023 ao vencer a promessa do Ultimate, Raul Rosas.

O lutador tem boa base em pé, mas também se destaca na luta no chão e na resistência durante o combate. O atleta chegou no UFC por meio do Contender Series, reality do presidente da organização Dana White.

Ao todo, Rodriguez possui 12 triunfos e dois reveses em sua carreira. Cerca de 42% de suas vitórias foram por decisão dos juízes, enquanto 33% foram por finalização.

Entre 2022 e 2024, o norte-americano emplacou uma sequência de quatro vitórias, que foi interrompida por Julian Erosa. Já em 2025, o atleta se recuperou do revés e venceu Austin Bashi em janeiro. Agora, diante do paraense Melquizael, o lutador vai em busca de mais um triunfo para o seu cartel.

Apesar de o adversário ser duro, Melk também está em um bom momento na organização. O lutador de Porto de Moz, no interior do Pará, conquistou sua terceira vitória, a segunda seguida, no UFC em fevereiro, ao vencer o também norte-americano André Fili por finalização.

Com um cartel de 22 vitórias e sete derrotas, o paraense busca o triunfo para conseguir entrar no ranking da categoria dos penas.

O UFC México ocorre neste sábado (29), na Cidade do México. A luta principal da noite será no peso-mosca, entre o ex-campeão Brandon Moreno e Steve Erceg.