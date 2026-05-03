Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Neymar se desentende com filho de Robinho, acerta rasteira e causa 'climão' em treino do Santos

Apesar do clima inicial de tensão, o problema não se prolongou

Estadão Conteúdo

Um episódio envolvendo Neymar e Robinho Jr. movimentou os bastidores do Santos neste domingo. Durante treinamento realizado no CT Rei Pelé, o camisa 10 se desentendeu com o jovem atleta após um lance da atividade.

De acordo com apuração do ge, a situação começou quando Neymar não gostou de um drible aplicado pelo garoto. O atacante teria pedido para que a jogada fosse feita com menos intensidade, mas a situação evoluiu para uma discussão entre os dois.

Ainda segundo os relatos, o clima esquentou rapidamente, com troca de empurrões e até um gesto mais ríspido do experiente jogador. Em meio ao desentendimento, Neymar acabou aplicando uma rasteira no jovem, o que aumentou a tensão no momento.

O episódio ocorreu durante uma atividade destinada aos atletas que não participaram do clássico contra o Palmeiras, disputado no sábado. Tanto Neymar quanto Robinho Jr. estiveram entre os jogadores que foram a campo no treino complementar.

De acordo com o portal, a situação repercutiu internamente e gerou incômodo, com integrantes do estafe do jovem procurando a diretoria para relatar o ocorrido. Procurado pela reportagem do ge, o Santos optou por não comentar o caso. A equipe de Neymar afirmou não ter conhecimento do episódio, enquanto representantes do jovem também evitaram se manifestar.

Apesar do clima inicial de tensão, o problema não se prolongou. Ainda no centro de treinamento, Neymar procurou Robinho Jr. para se desculpar pela atitude. Pessoas próximas ao ambiente garantem que a situação foi resolvida, especialmente pelo bom relacionamento entre os dois, frequentemente descritos como próximos.

Dentro de campo, a tendência é que Neymar volte a ficar à disposição do técnico Cuca. O treinador confirmou que o atacante deve ser relacionado para o confronto contra o Recoleta, pela Copa Sul-Americana, que acontece na terça-feira.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Santos

Neymar

Robinho Jr.
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Sem parcial, Remo divulga ingressos esgotados do lado A para o jogo contra o Palmeiras

Fenômeno Azul mostrando a sua força diante do Palmeiras, líder do Brasileirão

06.05.26 17h24

FUTEBOL

Remo possui jogadores com baixa minutagem na temporada; veja quem são

Leão Azul busca enxugar o elenco para a sequência da temporada

06.05.26 16h48

futebol

Paysandu confirma empréstimo de Pedro Henrique após venda ao Flamengo

Jogador teve o vínculo com o clube bicolor atualizado no BID da CBF

06.05.26 12h35

futebol feminino

Com time paraense, CBF divulga tabela detalhada das oitavas de final do Feminino A3

A equipe do Tiradentes é única representante do Pará nesta fase do campeonato

06.05.26 11h52

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

'Fomos merecedores e vamos brigar pelo título', exalta Júnior Rocha

Técnico do Paysandu lembrou da goleada sofrida para o Nacional e dedicou a classificação aos torcedores

06.05.26 21h59

Futebol

Júlio César Nunes aponta "detalhes" em eliminação do Águia: "Estávamos bem"

Apesar disso, treinador exaltou a entrega do elenco no confronto com o Paysandu pela Copa Norte.

06.05.26 21h32

futebol

Ex-Remo e livre no mercado, lateral Sávio 'atravessa a Almirante Barroso' e treina em rival

Jogador rescindiu com o clube azulino no final de março e ainda está sem equipe

04.05.26 12h16

Botafogo bate Racing em 'revanche' e encaminha vaga na Sul-Americana

06.05.26 23h58

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda