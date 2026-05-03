Neymar se desentende com filho de Robinho, acerta rasteira e causa 'climão' em treino do Santos Apesar do clima inicial de tensão, o problema não se prolongou Estadão Conteúdo 03.05.26 19h17 Um episódio envolvendo Neymar e Robinho Jr. movimentou os bastidores do Santos neste domingo. Durante treinamento realizado no CT Rei Pelé, o camisa 10 se desentendeu com o jovem atleta após um lance da atividade. De acordo com apuração do ge, a situação começou quando Neymar não gostou de um drible aplicado pelo garoto. O atacante teria pedido para que a jogada fosse feita com menos intensidade, mas a situação evoluiu para uma discussão entre os dois. Ainda segundo os relatos, o clima esquentou rapidamente, com troca de empurrões e até um gesto mais ríspido do experiente jogador. Em meio ao desentendimento, Neymar acabou aplicando uma rasteira no jovem, o que aumentou a tensão no momento. O episódio ocorreu durante uma atividade destinada aos atletas que não participaram do clássico contra o Palmeiras, disputado no sábado. Tanto Neymar quanto Robinho Jr. estiveram entre os jogadores que foram a campo no treino complementar. De acordo com o portal, a situação repercutiu internamente e gerou incômodo, com integrantes do estafe do jovem procurando a diretoria para relatar o ocorrido. Procurado pela reportagem do ge, o Santos optou por não comentar o caso. A equipe de Neymar afirmou não ter conhecimento do episódio, enquanto representantes do jovem também evitaram se manifestar. Apesar do clima inicial de tensão, o problema não se prolongou. Ainda no centro de treinamento, Neymar procurou Robinho Jr. para se desculpar pela atitude. Pessoas próximas ao ambiente garantem que a situação foi resolvida, especialmente pelo bom relacionamento entre os dois, frequentemente descritos como próximos. Dentro de campo, a tendência é que Neymar volte a ficar à disposição do técnico Cuca. O treinador confirmou que o atacante deve ser relacionado para o confronto contra o Recoleta, pela Copa Sul-Americana, que acontece na terça-feira. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Santos Neymar Robinho Jr. COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Sem parcial, Remo divulga ingressos esgotados do lado A para o jogo contra o Palmeiras Fenômeno Azul mostrando a sua força diante do Palmeiras, líder do Brasileirão 06.05.26 17h24 FUTEBOL Remo possui jogadores com baixa minutagem na temporada; veja quem são Leão Azul busca enxugar o elenco para a sequência da temporada 06.05.26 16h48 futebol Paysandu confirma empréstimo de Pedro Henrique após venda ao Flamengo Jogador teve o vínculo com o clube bicolor atualizado no BID da CBF 06.05.26 12h35 futebol feminino Com time paraense, CBF divulga tabela detalhada das oitavas de final do Feminino A3 A equipe do Tiradentes é única representante do Pará nesta fase do campeonato 06.05.26 11h52 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol 'Fomos merecedores e vamos brigar pelo título', exalta Júnior Rocha Técnico do Paysandu lembrou da goleada sofrida para o Nacional e dedicou a classificação aos torcedores 06.05.26 21h59 Futebol Júlio César Nunes aponta "detalhes" em eliminação do Águia: "Estávamos bem" Apesar disso, treinador exaltou a entrega do elenco no confronto com o Paysandu pela Copa Norte. 06.05.26 21h32 futebol Ex-Remo e livre no mercado, lateral Sávio 'atravessa a Almirante Barroso' e treina em rival Jogador rescindiu com o clube azulino no final de março e ainda está sem equipe 04.05.26 12h16 Botafogo bate Racing em 'revanche' e encaminha vaga na Sul-Americana 06.05.26 23h58