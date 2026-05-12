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Sergio Ramos define acordo de R$ 2,5 bilhões para a compra do Sevilla, diz imprensa espanhola

O ex-zagueiro do Real Madrid adiantou as tratativas e também o cronograma de pagamento

Estadão Conteúdo
fonte

(Reprodução)

O defensor Sergio Ramos, de 40 anos, está muito próximo de fechar a compra do Sevilla, time onde despontou para o cenário mundial do futebol. De acordo com informações do jornal As, ele chegou a um acordo com os principais acionistas da empresa Five Eleven Capital e o valor da negociação deve girar na casa dos 450 milhões de euros (pouco mais de R$ 2,5 bilhõs).

O ex-zagueiro do Real Madrid e seu estafe adiantou as tratativas e também o cronograma de pagamento. Para que a situação seja sacramentada, resta agora esperar a aprovação do Conselho Superior do Esporte (CSD) e a assinatura dos contratos.

Nesta nova etapa, o grupo de Sergio Ramos chega para assumir as dívidas do time. Na reunião que aconteceu na manhã desta terça-feira, e teve duração de duas horas, segundo o jornal Marca, os acionistas aceitaram as garantias de pagamento apresentadas.

O próximo passo é agilizar o processo, já que a carta de intenção que Sérgio Ramos e a Five Eleven Capital expira no próximo dia 31 de maio. Em função desse prazo curto, todos os contratos foram acelerados para que Ramos se torne acionista majoritário do clube.

Além do investimento em ações, segundo o As, Ramos e seu grupo terão que realizar um aumento de capital significativo entre 80 e 100 milhões de euros (algo em torno de R$ 460 a 575 milhões) para aliviar os problemas econômicos do clube. A ideia é também que ele aumente o teto salarial para deixar o time mais competitivo.

O Sevilla ocupa a 13ª colocação da atual edição do Campeonato Espanhol e contabiliza 40 pontos. Nos 35 jogos que realizou, o time venceu 11 compromissos, teve sete empates e sofreu 17 derrotas.

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