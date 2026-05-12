Sergio Ramos define acordo de R$ 2,5 bilhões para a compra do Sevilla, diz imprensa espanhola O ex-zagueiro do Real Madrid adiantou as tratativas e também o cronograma de pagamento Estadão Conteúdo 12.05.26 10h36 (Reprodução) O defensor Sergio Ramos, de 40 anos, está muito próximo de fechar a compra do Sevilla, time onde despontou para o cenário mundial do futebol. De acordo com informações do jornal As, ele chegou a um acordo com os principais acionistas da empresa Five Eleven Capital e o valor da negociação deve girar na casa dos 450 milhões de euros (pouco mais de R$ 2,5 bilhõs). O ex-zagueiro do Real Madrid e seu estafe adiantou as tratativas e também o cronograma de pagamento. Para que a situação seja sacramentada, resta agora esperar a aprovação do Conselho Superior do Esporte (CSD) e a assinatura dos contratos. Nesta nova etapa, o grupo de Sergio Ramos chega para assumir as dívidas do time. Na reunião que aconteceu na manhã desta terça-feira, e teve duração de duas horas, segundo o jornal Marca, os acionistas aceitaram as garantias de pagamento apresentadas. O próximo passo é agilizar o processo, já que a carta de intenção que Sérgio Ramos e a Five Eleven Capital expira no próximo dia 31 de maio. Em função desse prazo curto, todos os contratos foram acelerados para que Ramos se torne acionista majoritário do clube. Além do investimento em ações, segundo o As, Ramos e seu grupo terão que realizar um aumento de capital significativo entre 80 e 100 milhões de euros (algo em torno de R$ 460 a 575 milhões) para aliviar os problemas econômicos do clube. A ideia é também que ele aumente o teto salarial para deixar o time mais competitivo. O Sevilla ocupa a 13ª colocação da atual edição do Campeonato Espanhol e contabiliza 40 pontos. Nos 35 jogos que realizou, o time venceu 11 compromissos, teve sete empates e sofreu 17 derrotas. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Sevilla Sergio Ramos acordo compra COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES mais esportes Paraense conquista medalha de bronze no Troféu Brasil de ginástica artística Andreza Lima, de 18 anos, dividiu o pódio com a medalhista olímpica Flávia Saraiva e Thais Fidelis 12.05.26 9h44 Futebol Remo x Palmeiras tem o maior público da rodada da Série A; veja números Exatos 40.629 torcedores estiveram presentes no Mangueirão. Além da presença massiva nas arquibancadas, a partida também registrou renda expressiva 11.05.26 18h44 Futebol Com vitória sobre o Anápolis-GO, Paysandu alcança melhor início de Brasileirão no século Este é o segundo recorde alcançado pelo Papão apenas nesta edição da Série C. 11.05.26 17h18 futebol Artilheiro do Remo no Brasileirão, Manga valoriza empate em casa: 'Vai fazer muita diferença' Equipe azulina segue na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, com 12 pontos 11.05.26 13h49 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Auxiliar do Palmeiras admite surpresa com torcida no Mangueirão: 'Não estávamos esperando' Confronto entre Leão e Porco colocou mais de 40 mil pessoas no Estádio Olímpico do Pará 11.05.26 7h36 convocação Neymar está na pré-lista de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo; Estêvão fica de fora Dia 18, Ancelotti vai revelar os 26 jogadores que vão representar o Brasil no Mundial dos Estados Unidos, Canadá e México 11.05.26 23h22 mais esportes Paraense conquista medalha de bronze no Troféu Brasil de ginástica artística Andreza Lima, de 18 anos, dividiu o pódio com a medalhista olímpica Flávia Saraiva e Thais Fidelis 12.05.26 9h44 Futebol Com vitória sobre o Anápolis-GO, Paysandu alcança melhor início de Brasileirão no século Este é o segundo recorde alcançado pelo Papão apenas nesta edição da Série C. 11.05.26 17h18