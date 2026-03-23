Paysandu encara o Vasco na 5ª fase da Copa do Brasil Papão vai pegar o Gigante da Colina em duas partidas na Copa do Brasil 2026 Fábio Will 23.03.26 14h19 O Paysandu já sabe quem irá enfrentar na 5ª fase da Copa do Brasil. O Papão vai encarar o Vasco da Gama em jogo de ida e volta valendo a cota de R$2 milhões. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu A equipe bicolor avançou à 5ª fase eliminando a Portuguesa-RJ, ao vencer por 3 a 0, na Curuzu e posteriormente venceu a outra Portuguesa-SP, em uma virada histórica por 3 a 2, fora de casa, após estar perdendo por 2 a 0. VEJA MAIS Paysandu 'supera' crise, conquista título, classifica na CB e abre esperança à torcida O jornalista Carlos Ferreira faz um balanço dos três primeiros meses do Paysandu na temporada 2026, que tinha tudo pra ser 'terra arrasada', mas se tornou um ano de esperança ao torcedor Marcinho celebra classificação do Paysandu na Copa do Brasil: 'Estamos construindo uma história' Destaque do time bicolor, jogador disse estar muito feliz por vestir a camisa bicolor e se declarou para o clube Em boa fase, Paysandu chega a sete jogos de invencibilidade na temporada Time bicolor vive bom momento e ainda soma título e classificação para a quinta fase da Copa do Brasil O Vasco é o atual vice-campeão da Copa do Brasil e nos últimos dois anos o Gigante da Colina vem frequentando as fases finais da competição. Em 2024 o Vasco foi eliminado na semifinal pelo Atlético-MG e no ano passado o time carioca perdeu a final para o Corinthians. As datas dos jogos estão marcadas para ocorrer nos dias 22 ou 23 de abril e a partida de volta nos dias 13 ou 14 de maio. A primeira partida entre as equipes será realizada em Belém e o jogo de volta no Rio de Janeiro. A tabela detalhada com dia, horário e locais das partidas ainda serão divulgadas pela CBF. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes paysandu paysandu vasco paysandu x vasco copa do brasil jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU FUTEBOL Paysandu encara o Vasco na 5ª fase da Copa do Brasil Papão vai pegar o Gigante da Colina em duas partidas na Copa do Brasil 2026 23.03.26 14h19 futebol Um dos destaques do Paysandu, Thalyson fala sobre fase e briga por vaga no time Atacante de 19 anos vive bom momento e projeta estreia na Copa Norte 22.03.26 14h30 futebol Paysandu anuncia contratação de goleiro campeão da Copa Grão-Pará Jogador iniciou a temporada no Capitão Poço e vai seguir com o Papão na sequência da temporada 22.03.26 13h45 Futebol Paysandu 'supera' crise, conquista título, classifica na CB e abre esperança à torcida O jornalista Carlos Ferreira faz um balanço dos três primeiros meses do Paysandu na temporada 2026, que tinha tudo pra ser 'terra arrasada', mas se tornou um ano de esperança ao torcedor 22.03.26 9h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Paysandu encara o Vasco na 5ª fase da Copa do Brasil Papão vai pegar o Gigante da Colina em duas partidas na Copa do Brasil 2026 23.03.26 14h19 futebol Sport dá detalhes do empréstimo de lateral-direito ao Remo; confira os valores Jogador tem contrato com o Leão Azul até o final da temporada; clube tem direito à compra de 60% dos direitos econômicos do atleta 23.03.26 11h14 reforço Remo confirma contratação de lateral-direito para a sequência da temporada Matheus Alexandre, ex-Sport-PE, chega como opção para suprir a ausência de João Lucas 23.03.26 8h42 FUTEBOL AO VIVO: Assista ao sorteio da Copa do Brasil e veja quem Remo e Paysandu enfrentam na 5ª fase Leão e Papão podem pegar adversários fortes na competição nacional 23.03.26 13h50