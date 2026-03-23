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Paysandu encara o Vasco na 5ª fase da Copa do Brasil

Papão vai pegar o Gigante da Colina em duas partidas na Copa do Brasil 2026

Fábio Will

O Paysandu já sabe quem irá enfrentar na 5ª fase da Copa do Brasil. O Papão vai encarar o Vasco da Gama em jogo de ida e volta valendo a cota de R$2 milhões.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

A equipe bicolor avançou à 5ª fase eliminando a Portuguesa-RJ, ao vencer por 3 a 0, na Curuzu e posteriormente venceu a outra Portuguesa-SP, em uma virada histórica por 3 a 2, fora de casa, após estar perdendo por 2 a 0.

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O Vasco é o atual vice-campeão da Copa do Brasil e nos últimos dois anos o Gigante da Colina vem frequentando as fases finais da competição. Em 2024 o Vasco foi eliminado na semifinal pelo Atlético-MG e no ano passado o time carioca perdeu a final para o Corinthians.

As datas dos jogos estão marcadas para ocorrer nos dias 22 ou 23 de abril e a partida de volta nos dias 13 ou 14 de maio. A primeira partida entre as equipes será realizada em Belém e o jogo de volta no Rio de Janeiro. A tabela detalhada com dia, horário e locais das partidas ainda serão divulgadas pela CBF.

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