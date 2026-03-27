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Paysandu acerta contratação do volante Tiago Índio para a sequência da temporada

Destaque do Cametá no Parazão 2026, jogador de 23 anos assina até o fim do ano e reforça o meio-campo bicolor

O Liberal
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Thiago Índio reforça o meio-campo bicolor. (Ascom Cametá)

O Paysandu confirmou, nesta sexta-feira (27), a contratação do volante Tiago Índio para a sequência da temporada. O jogador de 23 anos, que se destacou pelo Cametá no Campeonato Paraense 2026, assinou contrato até o fim do ano.

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Tiago Índio disputou nove partidas pelo Cametá, equipe que chegou à semifinal do estadual. O desempenho no Parazão chamou a atenção do clube bicolor, que busca reforçar o meio-campo para as competições em andamento e também para o principal compromisso da temporada, a Série C do Brasileirão.

Após o acerto, o atleta comentou sobre a oportunidade de defender o Paysandu. “Estou muito feliz com a oportunidade de vestir essa camisa. Vou trabalhar para ajudar a equipe a fazer uma grande temporada”, afirmou.

O prazo para inscrição de novos atletas termina nesta sexta-feira (27), momento em que os clubes correm para fechar contratações. Além de Índio, nesta sexta o Papão também sinalizou a dispensa do volante André Lima.

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Natural de Xinguara, no sudeste do Pará, o volante deve chegar a Belém nos próximos dias para iniciar os treinamentos com o elenco. Ele passa a ser mais uma opção para o setor de marcação e saída de bola da equipe.

Revelado no futebol sergipano, Tiago Índio acumula passagens por Estanciano-SE, Itaberaí-GO, São José-TO, Batalhão-TO, Capitão Poço-PA e, mais recentemente, o Cametá.

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