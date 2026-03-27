Paysandu acerta contratação do volante Tiago Índio para a sequência da temporada Destaque do Cametá no Parazão 2026, jogador de 23 anos assina até o fim do ano e reforça o meio-campo bicolor O Liberal 27.03.26 14h26 Thiago Índio reforça o meio-campo bicolor. (Ascom Cametá) O Paysandu confirmou, nesta sexta-feira (27), a contratação do volante Tiago Índio para a sequência da temporada. O jogador de 23 anos, que se destacou pelo Cametá no Campeonato Paraense 2026, assinou contrato até o fim do ano. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Tiago Índio disputou nove partidas pelo Cametá, equipe que chegou à semifinal do estadual. O desempenho no Parazão chamou a atenção do clube bicolor, que busca reforçar o meio-campo para as competições em andamento e também para o principal compromisso da temporada, a Série C do Brasileirão. Após o acerto, o atleta comentou sobre a oportunidade de defender o Paysandu. “Estou muito feliz com a oportunidade de vestir essa camisa. Vou trabalhar para ajudar a equipe a fazer uma grande temporada”, afirmou. O prazo para inscrição de novos atletas termina nesta sexta-feira (27), momento em que os clubes correm para fechar contratações. Além de Índio, nesta sexta o Papão também sinalizou a dispensa do volante André Lima. VEJA MAIS Jogador do Paysandu destaca amizade com 'Pam Pam' após título estadual Autor do gol decisivo, meia destaca amizade com Daniel 'Pam Pam' e revela como relação com torcedor marcou campanha e bastidores do elenco Paysandu visa recuperar três jogadores para a estreia na Série C; clube busca contratação Papão quer recuperar atletas de olho na disputa da Série C e vai rodar o elenco e partidas da Copa Norte Zagueiro ex-Remo é regularizado e já pode estrear com a camisa do Paysandu O defensor Bruno Bispo vem treinando com o elenco e teve seu nome publicado no BID Natural de Xinguara, no sudeste do Pará, o volante deve chegar a Belém nos próximos dias para iniciar os treinamentos com o elenco. Ele passa a ser mais uma opção para o setor de marcação e saída de bola da equipe. Revelado no futebol sergipano, Tiago Índio acumula passagens por Estanciano-SE, Itaberaí-GO, São José-TO, Batalhão-TO, Capitão Poço-PA e, mais recentemente, o Cametá. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol paysandu thiago índio futebol paraense jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU O TORRE Jogador do Paysandu destaca amizade com 'Pam Pam' após título estadual Autor do gol decisivo, meia destaca amizade com Daniel 'Pam Pam' e revela como relação com torcedor marcou campanha e bastidores do elenco 26.03.26 19h47 PAPÃO Kleiton Pego vive melhor início da carreira e ganha protagonismo no Paysandu Atacante iguala números das últimas temporadas, valoriza jogo coletivo e projeta sequência do Papão na Copa Norte 26.03.26 19h22 FUTEBOL Paysandu visa recuperar três jogadores para a estreia na Série C; clube busca contratação Papão quer recuperar atletas de olho na disputa da Série C e vai rodar o elenco e partidas da Copa Norte 26.03.26 19h20 FUTEBOL Copa do Brasil: Mesmo com show do Guns N’ Roses, Paysandu x Vasco será no Mangueirão Jogo entre Papão x Gigante da Colina conflitava com a montagem do palco para o show do Guns N’ Roses, que será realizado no Mangueirão, porém, produtora e Paysandu alinharam e partida será mesmo jogada no Colosso do Bengui 26.03.26 17h19 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Porto Velho provoca Remo nas redes sociais após vitória na Copa Norte: 'Hoje o Leão foi domado' Leão Azul perdeu para a Locomotiva na estreia do torneio regional 27.03.26 8h53 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (27/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Amistosos internacionais movimentam o futebol nesta sexta-feira 27.03.26 7h00 futebol Auxiliar do Remo vê influência da arbitragem na derrota para o Porto Velho na Copa Norte Substituto de Léo Condé ainda destacou que o time para o próximo jogo do torneio não está definido 27.03.26 10h29 futebol Árbitro relata em súmula descarga elétrica em atleta do Remo durante jogo contra o Porto Velho Caso ocorreu com o atacante Rafael Monti no segundo tempo da partida 27.03.26 12h23