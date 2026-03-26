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Paysandu visa recuperar três jogadores para a estreia na Série C; clube busca contratação

Papão quer recuperar atletas de olho na disputa da Série C e vai rodar o elenco e partidas da Copa Norte

O Liberal
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Clube bicolor vive um bom momento na temporada (Jorge Luís Totti/Paysandu)

O Paysandu retornou os treinamentos após a estreia com vitória na Copa Verde diante do GAS-RR. As atividades ocorreram no Centro de Treinamento (CT) das Águas Lindas, em Ananindeua. O clube vive a expectativa dos retornos de três jogadores lesionados já visando a estreia no Brasileiro da Série C, diante do Volta Redonda-RJ, fora de casa, no dia 5 de abril. Por outro lado, a diretoria ainda quer mais algumas contratações ainda nesta janela de transferência.

Os laterais Luciano Taboca e Facundo Bonifazi, além do atacante Thaylon, estão no departamento médico e a expectativa é que eles possam retornar aos treinos, ganhem ritmo e que fiquem à disposição do técnico Júnior Rocha para a confronto diante do Volta Redonda.

“Antes da estreia na Série C e a Copa do Brasil [contra o Vasco] temos a Copa Norte e vamos rodar o elenco. Não tem como não usar essa competição para dar minutagem para atletas mais fases, principalmente na primeira fase, que tem como recuperar pontos perdidos”, disse em entrevista à Rádio Liberal +.

Antes da estreia na Série C, o Paysandu pega o Guaporé-RO, na próxima terça-feira (31), às 20h, em Rondônia-RO. A expectativa é que nesse jogo os novos contratados como o goleiro Marcão, o zagueiro Bruno Bispo, meia-atacante Lucas Cardoso e o atacante Juninho possam ser relacionados e ganhem ritmo de jogo.

O Papão segue ativo no mercado em busca de mais um jogador para integrar o plantel antes do fechamento da janela, na sexta-feira (27). O objetivo é reforçar a equipe para as disputas da Série C e da Copa Norte.

O próximo compromisso do Papão está agendado para terça-feira (31), quando enfrenta o Guaporé, fora de casa, às 20h. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +.

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