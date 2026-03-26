Paysandu visa recuperar três jogadores para a estreia na Série C; clube busca contratação Papão quer recuperar atletas de olho na disputa da Série C e vai rodar o elenco e partidas da Copa Norte O Liberal 26.03.26 19h20 Clube bicolor vive um bom momento na temporada (Jorge Luís Totti/Paysandu) O Paysandu retornou os treinamentos após a estreia com vitória na Copa Verde diante do GAS-RR. As atividades ocorreram no Centro de Treinamento (CT) das Águas Lindas, em Ananindeua. O clube vive a expectativa dos retornos de três jogadores lesionados já visando a estreia no Brasileiro da Série C, diante do Volta Redonda-RJ, fora de casa, no dia 5 de abril. Por outro lado, a diretoria ainda quer mais algumas contratações ainda nesta janela de transferência. Os laterais Luciano Taboca e Facundo Bonifazi, além do atacante Thaylon, estão no departamento médico e a expectativa é que eles possam retornar aos treinos, ganhem ritmo e que fiquem à disposição do técnico Júnior Rocha para a confronto diante do Volta Redonda. “Antes da estreia na Série C e a Copa do Brasil [contra o Vasco] temos a Copa Norte e vamos rodar o elenco. Não tem como não usar essa competição para dar minutagem para atletas mais fases, principalmente na primeira fase, que tem como recuperar pontos perdidos”, disse em entrevista à Rádio Liberal +. Antes da estreia na Série C, o Paysandu pega o Guaporé-RO, na próxima terça-feira (31), às 20h, em Rondônia-RO. A expectativa é que nesse jogo os novos contratados como o goleiro Marcão, o zagueiro Bruno Bispo, meia-atacante Lucas Cardoso e o atacante Juninho possam ser relacionados e ganhem ritmo de jogo. O Papão segue ativo no mercado em busca de mais um jogador para integrar o plantel antes do fechamento da janela, na sexta-feira (27). O objetivo é reforçar a equipe para as disputas da Série C e da Copa Norte. O próximo compromisso do Papão está agendado para terça-feira (31), quando enfrenta o Guaporé, fora de casa, às 20h. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes paysandu paysandu série c COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU O TORRE Jogador do Paysandu destaca amizade com 'Pam Pam' após título estadual Autor do gol decisivo, meia destaca amizade com Daniel 'Pam Pam' e revela como relação com torcedor marcou campanha e bastidores do elenco 26.03.26 19h47 PAPÃO Kleiton Pego vive melhor início da carreira e ganha protagonismo no Paysandu Atacante iguala números das últimas temporadas, valoriza jogo coletivo e projeta sequência do Papão na Copa Norte 26.03.26 19h22 FUTEBOL Paysandu visa recuperar três jogadores para a estreia na Série C; clube busca contratação Papão quer recuperar atletas de olho na disputa da Série C e vai rodar o elenco e partidas da Copa Norte 26.03.26 19h20 FUTEBOL Copa do Brasil: Mesmo com show do Guns N’ Roses, Paysandu x Vasco será no Mangueirão Jogo entre Papão x Gigante da Colina conflitava com a montagem do palco para o show do Guns N’ Roses, que será realizado no Mangueirão, porém, produtora e Paysandu alinharam e partida será mesmo jogada no Colosso do Bengui 26.03.26 17h19 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (26/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Eliminatórias da Copa do Mundo, Liga das Nações, Copa do Nortes e Copa Verde movimentam o futebol nesta quinta-feira 26.03.26 7h00 NO LIMITE Com time alternativo e só 17 relacionados, Remo estreia na Copa Norte contra o Porto Velho Leão prioriza Série A, leva seis atletas da base a Rondônia e deve ir a campo com formação praticamente definida 26.03.26 8h00 FUTEBOL Zagueiro ex-Remo é regularizado e já pode estrear com a camisa do Paysandu O defensor Bruno Bispo vem treinando com o elenco e teve seu nome publicado no BID 25.03.26 13h32 Será? De saída? Lateral do Remo, Sávio entra na mira do Sport para a Série B Jogador azulino se recupera de lesão na coxa e pode deixar o clube nesta janela de transferência 26.03.26 10h49