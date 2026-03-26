Jogador do Paysandu destaca amizade com 'Pam Pam' após título estadual Autor do gol decisivo, meia destaca amizade com Daniel 'Pam Pam' e revela como relação com torcedor marcou campanha e bastidores do elenco O Liberal 26.03.26 19h47 Pam Pam esteve no programa Liberal Mais Notícias ao lado do meia Marcinho. (Cristino Martins / O Liberal) A conquista do título estadual do Paysandu sobre o Remo ganhou um significado ainda mais especial fora das quatro linhas. Durante participação no programa Liberal Mais Notícias, o meia Marcinho relembrou o gol decisivo no clássico e destacou a relação de amizade construída com Daniel “Pam Pam”, torcedor símbolo do clube que vem conquistando milhões de visualizações nas redes sociais. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Pam Pam, que possui necessidades especiais, produz vídeos ao lado de familiares e amigos e se tornou uma figura querida entre jogadores e torcida. A conexão com o elenco, segundo o jogador, nasceu de forma espontânea e rapidamente ganhou força dentro do grupo. “Teve jogo que ele entrou comigo e eu fiz gol ou dei assistência. Hoje, ele é um amuleto para o clube. A gente ficava na concentração assistindo aos vídeos e foi criando esse carinho. Falei com o Erick que ele precisava estar com a gente em todos os jogos”, contou. A homenagem no clássico Re-Pa, inclusive, já estava planejada. O meia revelou que a comemoração após o gol do título foi motivada por pedidos nas redes sociais e por uma promessa pessoal. “Muitas pessoas me marcaram pedindo a comemoração do ‘malandrão’. Fiquei com isso na cabeça a semana inteira, precisava fazer o gol para cumprir. Graças a Deus deu certo, saiu no clássico e pude homenagear ele”, disse. VEJA MAIS Kleiton Pego vive melhor início da carreira e ganha protagonismo no Paysandu Atacante iguala números das últimas temporadas, valoriza jogo coletivo e projeta sequência do Papão na Copa Norte Paysandu visa recuperar três jogadores para a estreia na Série C; clube busca contratação Papão quer recuperar atletas de olho na disputa da Série C e vai rodar o elenco e partidas da Copa Norte Copa do Brasil: Mesmo com show do Guns N’ Roses, Paysandu x Vasco será no Mangueirão Jogo entre Papão x Gigante da Colina conflitava com a montagem do palco para o show do Guns N’ Roses, que será realizado no Mangueirão, porém, produtora e Paysandu alinharam e partida será mesmo jogada no Colosso do Bengui A relação entre jogador e torcedor teve seu ápice na comemoração do título. Marcinho afirmou que havia feito uma promessa ao amigo e fez questão de cumpri-la. “Eu falei que, se a gente fosse campeão, ele levantaria a taça com a gente. E aconteceu. A nossa felicidade é ver ele feliz, isso não tem preço. Recebi mensagens do Brasil todo, mas foi algo de coração”, destacou. Pam Pam esteve presente na entrevista, acompanhado por Erick — responsável pelas gravações dos vídeos — e Agnaldo 2, outro integrante do grupo. Para Erick, a emoção vai além do futebol. “Eu fico imaginando o que passa na cabeça dele. Poder proporcionar essa felicidade é algo que não tem explicação”, afirmou. O perfil oficial da “Turma do Pam Pam” já soma cerca de 150 mil seguidores nas redes sociais, com vídeos que ultrapassam 14 milhões de visualizações. Além do trio, Agnaldo, ex-jogador do Remo, também integra o grupo, que produz conteúdos espontâneos do cotidiano, com foco na paixão de Pam Pam pelo Paysandu. Marcinho, por sua vez, é meio-campista do Paysandu, tem 30 anos e está em sua primeira temporada no clube. Até o momento, já disputou 13 partidas, com quatro gols marcados e duas assistências. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol paysandu turma do pam pam marcinho futebol paraense jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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