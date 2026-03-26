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Kleiton Pego vive melhor início da carreira e ganha protagonismo no Paysandu

Atacante iguala números das últimas temporadas, valoriza jogo coletivo e projeta sequência do Papão na Copa Norte

O Liberal

O Paysandu tem encontrado alternativas no setor ofensivo ao longo da temporada, e um dos nomes que vêm ganhando espaço é o atacante Kleiton Pego. Com 13 partidas disputadas e quatro gols marcados, o jogador já igualou, neste início de ano, o número de jogos que teve somando as temporadas 2024 e 2025.

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Em entrevista, o atleta classificou o momento atual como o melhor início de temporada da carreira, destacando a sequência de jogos e o entrosamento da equipe. “É meu melhor início de temporada, aqui está sendo muito bom pra mim, estou tendo bastante minutagem, a equipe está bem entrosada e tô conseguindo contribuir com bons números”, afirmou.

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Além dos gols, Kleiton também tem participado das jogadas ofensivas com assistências. Segundo ele, a tomada de decisão dentro de campo prioriza o coletivo. “Eu busco sim finalizar mais, mas sempre visando a melhor possibilidade. No último jogo, dei assistência pro Ítalo. Poderia ter chutado no gol, mas a melhor opção foi tocar pra ele fazer. Quando vejo que meu companheiro está melhor posicionado, prefiro servir”, explicou.

O atacante também ressaltou a rotina de treinos voltada para a finalização, prática comum entre os jogadores de ataque do elenco bicolor. “A gente treina sim, depois do treino gosta bastante de trabalhar finalização. Nós atacantes, principalmente, quando a carga não é tão pesada, ficamos aprimorando esse fundamento”, comentou.

Outro ponto destacado por Kleiton foi a utilização do elenco ao longo da temporada. Para ele, a distribuição de minutos entre os jogadores tem impacto direto no desempenho coletivo, especialmente pensando na sequência de competições. “É bom pra todo mundo. Nossa equipe é bem unida e precisa de todo mundo bem. Dando minutagem pra todos, o time chega mais preparado pra Série C”, avaliou.

Por fim, o atacante projetou o próximo compromisso do Paysandu, diante do Guaporé, pela Copa Norte. “A gente vai trabalhar o que o Júnior tem pra nos passar sobre eles e buscar a melhor maneira pra vencer o jogo”, completou.

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