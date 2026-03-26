Kleiton Pego vive melhor início da carreira e ganha protagonismo no Paysandu Atacante iguala números das últimas temporadas, valoriza jogo coletivo e projeta sequência do Papão na Copa Norte O Liberal 26.03.26 19h22 O Paysandu tem encontrado alternativas no setor ofensivo ao longo da temporada, e um dos nomes que vêm ganhando espaço é o atacante Kleiton Pego. Com 13 partidas disputadas e quatro gols marcados, o jogador já igualou, neste início de ano, o número de jogos que teve somando as temporadas 2024 e 2025. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Em entrevista, o atleta classificou o momento atual como o melhor início de temporada da carreira, destacando a sequência de jogos e o entrosamento da equipe. “É meu melhor início de temporada, aqui está sendo muito bom pra mim, estou tendo bastante minutagem, a equipe está bem entrosada e tô conseguindo contribuir com bons números”, afirmou. VEJA MAIS Copa do Brasil: Mesmo com show do Guns N’ Roses, Paysandu x Vasco será no Mangueirão Jogo entre Papão x Gigante da Colina conflitava com a montagem do palco para o show do Guns N’ Roses, que será realizado no Mangueirão, porém, produtora e Paysandu alinharam e partida será mesmo jogada no Colosso do Bengui Zagueiro ex-Remo é regularizado e já pode estrear com a camisa do Paysandu O defensor Bruno Bispo vem treinando com o elenco e teve seu nome publicado no BID Além dos gols, Kleiton também tem participado das jogadas ofensivas com assistências. Segundo ele, a tomada de decisão dentro de campo prioriza o coletivo. “Eu busco sim finalizar mais, mas sempre visando a melhor possibilidade. No último jogo, dei assistência pro Ítalo. Poderia ter chutado no gol, mas a melhor opção foi tocar pra ele fazer. Quando vejo que meu companheiro está melhor posicionado, prefiro servir”, explicou. O atacante também ressaltou a rotina de treinos voltada para a finalização, prática comum entre os jogadores de ataque do elenco bicolor. “A gente treina sim, depois do treino gosta bastante de trabalhar finalização. Nós atacantes, principalmente, quando a carga não é tão pesada, ficamos aprimorando esse fundamento”, comentou. Outro ponto destacado por Kleiton foi a utilização do elenco ao longo da temporada. Para ele, a distribuição de minutos entre os jogadores tem impacto direto no desempenho coletivo, especialmente pensando na sequência de competições. “É bom pra todo mundo. Nossa equipe é bem unida e precisa de todo mundo bem. Dando minutagem pra todos, o time chega mais preparado pra Série C”, avaliou. Por fim, o atacante projetou o próximo compromisso do Paysandu, diante do Guaporé, pela Copa Norte. “A gente vai trabalhar o que o Júnior tem pra nos passar sobre eles e buscar a melhor maneira pra vencer o jogo”, completou. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave paysandu copa norte 2026 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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