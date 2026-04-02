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Com promoção, Paysandu inicia venda de ingressos para duelo contra o Vasco na Copa do Brasil

Papão recebe o Gigante da Colina no dia 21 de abril, no Mangueirão, pelo jogo de ida da quinta fase do torneio; equipes brigam por vaga nas oitavas de final

O Liberal
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Papão espera lotar o Mangueirão para o duelo contra o Vasco (Igor Mota / O Liberal)

Com as datas dos jogos da quinta fase definidas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o Paysandu iniciou a venda de ingressos para a partida de ida contra o Vasco, com valores promocionais. O jogo ocorre na terça-feira (21), no estádio Mangueirão.

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Os ingressos estão disponíveis desde a noite da última quarta-feira (1º), conforme divulgou o Bicola. Inicialmente, os bilhetes para as arquibancadas, tanto do lado A quanto do B, custam R$ 80, e o setor de cadeiras, R$ 160. Os valores são válidos até o próximo domingo (5) ou até durar o primeiro lote.

As entradas podem ser adquiridas por meio do site ingressos.paysandu ou, a partir de sexta-feira (3), nas lojas oficiais do clube na Região Metropolitana de Belém. Sócio-torcedores possuem condições especiais no momento da compra, com até 40% de desconto.

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O Paysandu não divulgou os valores dos ingressos após o fim da promoção e disse apenas que os “valores serão reajustados”.

Estudantes têm acesso à meia-entrada, enquanto idosos e pessoas com deficiência possuem direito à gratuidade. Para ter acesso ao benefício, é preciso fazer a reserva no site do Bicola.

Confiança

O Paysandu busca lotar o Mangueirão para o duelo contra o Vasco. Em busca da classificação para as oitavas de final, o time bicolor espera contar com o apoio da torcida para empurrar a equipe rumo à vitória em casa, para ir com uma vantagem para o duelo de volta, que será no Rio de Janeiro, no dia 13 de maio.

A equipe bicolor estreou na Copa do Brasil na terceira fase - por ser a atual campeã da Copa Verde. O time superou a Portuguesa-RJ e a Portuguesa-SP para chegar à quinta etapa.

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