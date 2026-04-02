Com promoção, Paysandu inicia venda de ingressos para duelo contra o Vasco na Copa do Brasil Papão recebe o Gigante da Colina no dia 21 de abril, no Mangueirão, pelo jogo de ida da quinta fase do torneio; equipes brigam por vaga nas oitavas de final O Liberal 02.04.26 10h51 Papão espera lotar o Mangueirão para o duelo contra o Vasco (Igor Mota / O Liberal) Com as datas dos jogos da quinta fase definidas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o Paysandu iniciou a venda de ingressos para a partida de ida contra o Vasco, com valores promocionais. O jogo ocorre na terça-feira (21), no estádio Mangueirão. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Os ingressos estão disponíveis desde a noite da última quarta-feira (1º), conforme divulgou o Bicola. Inicialmente, os bilhetes para as arquibancadas, tanto do lado A quanto do B, custam R$ 80, e o setor de cadeiras, R$ 160. Os valores são válidos até o próximo domingo (5) ou até durar o primeiro lote. As entradas podem ser adquiridas por meio do site ingressos.paysandu ou, a partir de sexta-feira (3), nas lojas oficiais do clube na Região Metropolitana de Belém. Sócio-torcedores possuem condições especiais no momento da compra, com até 40% de desconto. VEJA MAIS Com Remo e Paysandu, CBF divulga datas dos jogos da quinta fase da Copa do Brasil; confira Dupla Re-Pa busca vaga nas oitavas de final do torneio e cota milionária Marcão é apresentado no Paysandu e projeta disputa por posição no gol bicolor Goleiro de 23 anos destaca estrutura do clube e afirma que vai lutar por espaço ao lado de Gabriel Mesquita e Jean Drosny Paysandu visita um embalado Volta Redonda na Série C Adversário chega com duas vitórias seguidas e elenco reforçado, enquanto o Paysandu Sport Club aposta no bom momento para largar bem fora de casa. O Paysandu não divulgou os valores dos ingressos após o fim da promoção e disse apenas que os “valores serão reajustados”. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)Estudantes têm acesso à meia-entrada, enquanto idosos e pessoas com deficiência possuem direito à gratuidade. Para ter acesso ao benefício, é preciso fazer a reserva no site do Bicola. Confiança O Paysandu busca lotar o Mangueirão para o duelo contra o Vasco. Em busca da classificação para as oitavas de final, o time bicolor espera contar com o apoio da torcida para empurrar a equipe rumo à vitória em casa, para ir com uma vantagem para o duelo de volta, que será no Rio de Janeiro, no dia 13 de maio. A equipe bicolor estreou na Copa do Brasil na terceira fase - por ser a atual campeã da Copa Verde. O time superou a Portuguesa-RJ e a Portuguesa-SP para chegar à quinta etapa. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol paysandu copa do brasil COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU FUTEBOL Técnico do Paysandu avalia estreia na Série C e elogia atacante: 'é merecimento' Papão venceu o Volta Redonda teve como destaque o atacante Juninho, autor do gol na sua estreia 06.04.26 0h02 SÉRIE C Paysandu vence Volta Redonda fora de casa e larga com o pé direito na Série C Com gol do estreante Juninho, Papão bate o Volta Redonda no Raulino de Oliveira e garante três pontos na abertura da competição 05.04.26 21h00 DAQUI A POUCO Com estreia e retorno, Paysandu está escalado para estreia na Série C; confira Time bicolor entra em campo na noite deste domingo (05), contra o Volta Redonda, no Estádio Raulino de Oliveira, às 19h 05.04.26 18h24 Demanda! Paysandu prorroga promoção de ingressos para jogo contra o Vasco na Copa do Brasil; confira Clube bicolor recebeu muita procura em pouco tempo e decidiu estender o valor promocional até a próxima semana 05.04.26 18h16 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Técnico do Paysandu avalia estreia na Série C e elogia atacante: 'é merecimento' Papão venceu o Volta Redonda teve como destaque o atacante Juninho, autor do gol na sua estreia 06.04.26 0h02 Grêmio não aproveita expulsão de rival e empata sem gols com o Remo no Brasileirão 05.04.26 23h32 São Bernardo surpreende o Botafogo-SP e vence de virada em Ribeirão Preto pela Série B 05.04.26 23h42 Com um a menos, Athletic-MG segura o empate com o América-MG em duelo mineiro pela Série B 05.04.26 23h37