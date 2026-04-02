Com Remo e Paysandu, CBF divulga datas dos jogos da quinta fase da Copa do Brasil; confira Dupla Re-Pa busca vaga nas oitavas de final do torneio e cota milionária O Liberal 02.04.26 8h46 Competição ficou maior neste anos, contando com mais de 120 clubes (Rafael Ribeiro/CBF) A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou na noite da última quarta-feira (1º) a tabela detalhada da quinta etapa da Copa do Brasil, com datas, horários e locais dos jogos da competição. O Pará segue representado pela dupla Remo e Paysandu, que vão encarar Bahia e Vasco, respectivamente. Com isso, a dupla Re-Pa já sabe quando vai jogar na disputa. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu O Paysandu será o primeiro a entrar em campo. O clube bicolor, que entrou na disputa na terceira fase, vai encarar o Vasco, com o jogo de ida marcado para terça-feira (21), no Mangueirão, às 21h30. Já o duelo de volta ocorre no Rio de Janeiro, no estádio São Januário, na quarta-feira, 13 de maio, às 19h. Já o Remo fará a sua estreia no torneio. Na Série A do Campeonato Brasileiro, o clube azulino entra na disputa com os outros 19 clubes da elite do futebol nacional. O adversário será o Bahia. O jogo será na quarta-feira (22), na Arena Fonte Nova, em Salvador, às 19h. A partida de volta ocorre no Mangueirão, no dia 13 de maio, às 21h30. VEJA MAIS Presidente destaca impacto da Copa do Brasil nas finanças do Paysandu Dirigente bicolor ressaltou que receita do torneio será importante para o equilíbrio financeiro do clube Paysandu visita um embalado Volta Redonda na Série C Adversário chega com duas vitórias seguidas e elenco reforçado, enquanto o Paysandu Sport Club aposta no bom momento para largar bem fora de casa. CBF altera data e local do jogo entre Remo e Amazonas pela Copa Norte; confira Em busca da primeira vitória no torneio, time azulino encara a Onça-Pintada em jogo válido pela terceira rodada da disputa Vale destacar que o Leão Azul e o Esquadrão de Aço se enfrentaram pela oitava rodada do Brasileirão, e o clube azulino venceu por 4 a 1, conquistando a primeira vitória no campeonato. O Paysandu avançou para a quinta fase após passar pela Portuguesa-RJ e pela Portuguesa-SP. Formato Neste ano, a Copa do Brasil ficou maior e vai fechar o calendário do futebol brasileiro. O número de participantes saltou de 92 para 126 clubes. A grande final está marcada para o dia 6 de dezembro, após o término do Brasileirão. A quinta fase reúne os 12 times classificados das etapas anteriores com os 20 da Série A. É a partir dela também que começam os duelos de ida e volta. Na quinta fase, cada equipe recebe R$ 2 milhões de cota de participação. Já a classificação para as oitavas de final vale R$ 3 milhões. O Paysandu é o time paraense com a maior premiação, com mais de R$ 4 milhões acumulados. Confira os jogos da dupla Re-Pa 5ª fase - Copa do Brasil (Remo e Paysandu) Ida Paysandu x Vasco - 21/04 - 21h30 - Mangueirão Bahia x Remo - 22/04 - 19h - Arena Fonte Nova Volta Vasco x Paysandu - 13/05 - 19h - São Januário Remo x Bahia - 13/05 - 21h30 - Mangueirão Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo paysandu copa do brasil COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. 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