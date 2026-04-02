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Com Remo e Paysandu, CBF divulga datas dos jogos da quinta fase da Copa do Brasil; confira

Dupla Re-Pa busca vaga nas oitavas de final do torneio e cota milionária

O Liberal
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Competição ficou maior neste anos, contando com mais de 120 clubes (Rafael Ribeiro/CBF)

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou na noite da última quarta-feira (1º) a tabela detalhada da quinta etapa da Copa do Brasil, com datas, horários e locais dos jogos da competição. O Pará segue representado pela dupla Remo e Paysandu, que vão encarar Bahia e Vasco, respectivamente. Com isso, a dupla Re-Pa já sabe quando vai jogar na disputa. 

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O Paysandu será o primeiro a entrar em campo. O clube bicolor, que entrou na disputa na terceira fase, vai encarar o Vasco, com o jogo de ida marcado para terça-feira (21), no Mangueirão, às 21h30. Já o duelo de volta ocorre no Rio de Janeiro, no estádio São Januário, na quarta-feira, 13 de maio, às 19h.

Já o Remo fará a sua estreia no torneio. Na Série A do Campeonato Brasileiro, o clube azulino entra na disputa com os outros 19 clubes da elite do futebol nacional. O adversário será o Bahia. O jogo será na quarta-feira (22), na Arena Fonte Nova, em Salvador, às 19h. A partida de volta ocorre no Mangueirão, no dia 13 de maio, às 21h30.

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Vale destacar que o Leão Azul e o Esquadrão de Aço se enfrentaram pela oitava rodada do Brasileirão, e o clube azulino venceu por 4 a 1, conquistando a primeira vitória no campeonato.

O Paysandu avançou para a quinta fase após passar pela Portuguesa-RJ e pela Portuguesa-SP.

Formato

Neste ano, a Copa do Brasil ficou maior e vai fechar o calendário do futebol brasileiro. O número de participantes saltou de 92 para 126 clubes. A grande final está marcada para o dia 6 de dezembro, após o término do Brasileirão. A quinta fase reúne os 12 times classificados das etapas anteriores com os 20 da Série A. É a partir dela também que começam os duelos de ida e volta.

Na quinta fase, cada equipe recebe R$ 2 milhões de cota de participação. Já a classificação para as oitavas de final vale R$ 3 milhões. O Paysandu é o time paraense com a maior premiação, com mais de R$ 4 milhões acumulados.

Confira os jogos da dupla Re-Pa

5ª fase - Copa do Brasil (Remo e Paysandu)

Ida
Paysandu x Vasco - 21/04 - 21h30 - Mangueirão 
Bahia x Remo - 22/04 - 19h - Arena Fonte Nova 

Volta 
Vasco x Paysandu - 13/05 - 19h - São Januário
Remo x Bahia - 13/05 - 21h30 - Mangueirão 

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