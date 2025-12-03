Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Flamengo é campeão brasileiro! Baixe o pôster exclusivo de O Liberal

Pôster especial celebra a conquista do Rubro-Negro, que ergueu sua segunda taça em menos de uma semana

Hannah Franco
fonte

Flamengo vence Ceará e conquista o título do Brasileirão 2025 (Gilvan de Souza/Flamengo)

O Flamengo confirmou o título do Campeonato Brasileiro na noite desta quarta-feira (3/12), no Maracanã lotado, ao vencer o Ceará por 1 a 0 pela 37ª rodada da competição. O gol da partida saiu aos 37 minutos: Samuel Lino finalizou por cobertura para garantir a vitória e a taça do Brasileirão 2025.

A conquista coroou uma semana histórica para o Rubro-Negro, que no último sábado já havia levantado o troféu da Libertadores. Agora, o clube supera novamente o Palmeiras na temporada e celebra seu segundo título em menos de sete dias.

VEJA MAIS

image Flamengo mira Gabriel Brazão, do Santos, que tem multa de R$ 432 milhões para times brasileiros
O goleiro chegou a retornar ao Brasil para atuar no Cruzeiro na Série B, mas teve a sequência atrapalhada por uma lesão no joelho.

image Raphael Veiga diz que Palmeiras voltará 'ainda mais forte' após vice da Libertadores
O jogador foi titular na derrota para o Flamengo por 1 a 0

O Maracanã viveu uma noite de festa, com arquibancadas tomadas por torcedores que acompanharam a equipe alcançar mais um capítulo marcante da trajetória rubro-negra.

👉 Para registrar o momento, O Liberal disponibiliza um pôster exclusivo do título brasileiro do Flamengo. Você pode baixar o pôster clicando aqui.

Os torcedores também poderão garantir a versão impressa na edição desta quinta-feira (4/12). Um registro para eternizar a noite em que o Flamengo confirmou mais um título brasileiro.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Flamengo

Brasileirão
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Carlos Ferreira

Em que posição cada técnico teria colocado o Remo?

04.12.25 10h50

momento revelação

Filho de Danilo rouba a cena e revela ser torcedor do Fluminense após título do Flamengo

O pequeno João fez a revelação durante entrevista no gramado do Maracanã, na última quarta-feira (3)

04.12.25 9h11

Futebol

Ex-atacante do Flamengo, Roma fala sobre o DNA Rubro-Negro no Brasileirão: ‘cresce no final’

Mengão conquistou o oitavo título brasileiro nesta quarta-feira. O ex-atleta paraense foi revelado pela base do time da Gávea. 

04.12.25 8h00

FUTEBOL

Série A: após acesso, músicos fazem samba em homenagem ao Remo e 'provocam' o Paysandu

Canção cita alguns jogadores, torcida e membros da diretoria azulina

03.12.25 16h02

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Ex-atacante do Flamengo, Roma fala sobre o DNA Rubro-Negro no Brasileirão: ‘cresce no final’

Mengão conquistou o oitavo título brasileiro nesta quarta-feira. O ex-atleta paraense foi revelado pela base do time da Gávea. 

04.12.25 8h00

CAMPEÃO BRASILEIRO

Torcida do Flamengo faz festa em Belém após vitória e título do Brasileirão 2025

O gol da vitória foi marcado por Samuel Lino aos 36 minutos do primeiro tempo

04.12.25 0h29

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (04/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Série A do Brasileirão, Coppa Italia e Premier League movimentam o futebol nesta quinta-feira

04.12.25 7h00

AMOR AO LEÃO

Remo recebe na sede pai e filho que viralizaram no jogo do acesso

Everton ficou conhecido após ser atropelado por uma moto momentos antes de entrar no Mangueirão, quando descia do ônibus com o filho para assistir à partida decisiva

03.12.25 20h04

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda