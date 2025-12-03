Flamengo é campeão brasileiro! Baixe o pôster exclusivo de O Liberal Pôster especial celebra a conquista do Rubro-Negro, que ergueu sua segunda taça em menos de uma semana Hannah Franco 03.12.25 23h20 Flamengo vence Ceará e conquista o título do Brasileirão 2025 (Gilvan de Souza/Flamengo) O Flamengo confirmou o título do Campeonato Brasileiro na noite desta quarta-feira (3/12), no Maracanã lotado, ao vencer o Ceará por 1 a 0 pela 37ª rodada da competição. O gol da partida saiu aos 37 minutos: Samuel Lino finalizou por cobertura para garantir a vitória e a taça do Brasileirão 2025. A conquista coroou uma semana histórica para o Rubro-Negro, que no último sábado já havia levantado o troféu da Libertadores. Agora, o clube supera novamente o Palmeiras na temporada e celebra seu segundo título em menos de sete dias. VEJA MAIS Flamengo mira Gabriel Brazão, do Santos, que tem multa de R$ 432 milhões para times brasileiros O goleiro chegou a retornar ao Brasil para atuar no Cruzeiro na Série B, mas teve a sequência atrapalhada por uma lesão no joelho. Raphael Veiga diz que Palmeiras voltará 'ainda mais forte' após vice da Libertadores O jogador foi titular na derrota para o Flamengo por 1 a 0 O Maracanã viveu uma noite de festa, com arquibancadas tomadas por torcedores que acompanharam a equipe alcançar mais um capítulo marcante da trajetória rubro-negra. 👉 Para registrar o momento, O Liberal disponibiliza um pôster exclusivo do título brasileiro do Flamengo. Você pode baixar o pôster clicando aqui. Os torcedores também poderão garantir a versão impressa na edição desta quinta-feira (4/12). Um registro para eternizar a noite em que o Flamengo confirmou mais um título brasileiro. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Flamengo Brasileirão COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Carlos Ferreira Em que posição cada técnico teria colocado o Remo? 04.12.25 10h50 momento revelação Filho de Danilo rouba a cena e revela ser torcedor do Fluminense após título do Flamengo O pequeno João fez a revelação durante entrevista no gramado do Maracanã, na última quarta-feira (3) 04.12.25 9h11 Futebol Ex-atacante do Flamengo, Roma fala sobre o DNA Rubro-Negro no Brasileirão: ‘cresce no final’ Mengão conquistou o oitavo título brasileiro nesta quarta-feira. O ex-atleta paraense foi revelado pela base do time da Gávea. 04.12.25 8h00 FUTEBOL Série A: após acesso, músicos fazem samba em homenagem ao Remo e 'provocam' o Paysandu Canção cita alguns jogadores, torcida e membros da diretoria azulina 03.12.25 16h02 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Ex-atacante do Flamengo, Roma fala sobre o DNA Rubro-Negro no Brasileirão: ‘cresce no final’ Mengão conquistou o oitavo título brasileiro nesta quarta-feira. O ex-atleta paraense foi revelado pela base do time da Gávea. 04.12.25 8h00 CAMPEÃO BRASILEIRO Torcida do Flamengo faz festa em Belém após vitória e título do Brasileirão 2025 O gol da vitória foi marcado por Samuel Lino aos 36 minutos do primeiro tempo 04.12.25 0h29 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (04/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A do Brasileirão, Coppa Italia e Premier League movimentam o futebol nesta quinta-feira 04.12.25 7h00 AMOR AO LEÃO Remo recebe na sede pai e filho que viralizaram no jogo do acesso Everton ficou conhecido após ser atropelado por uma moto momentos antes de entrar no Mangueirão, quando descia do ônibus com o filho para assistir à partida decisiva 03.12.25 20h04