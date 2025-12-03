Flamengo é campeão brasileiro! Baixe o pôster exclusivo de O Liberal

O Flamengo confirmou o título do Campeonato Brasileiro na noite desta quarta-feira (3/12), no Maracanã lotado, ao vencer o Ceará por 1 a 0 pela 37ª rodada da competição. O gol da partida saiu aos 37 minutos: Samuel Lino finalizou por cobertura para garantir a vitória e a taça do Brasileirão 2025.

A conquista coroou uma semana histórica para o Rubro-Negro, que no último sábado já havia levantado o troféu da Libertadores. Agora, o clube supera novamente o Palmeiras na temporada e celebra seu segundo título em menos de sete dias.

O Maracanã viveu uma noite de festa, com arquibancadas tomadas por torcedores que acompanharam a equipe alcançar mais um capítulo marcante da trajetória rubro-negra.

👉 Para registrar o momento, O Liberal disponibiliza um pôster exclusivo do título brasileiro do Flamengo. Você pode baixar o pôster clicando aqui.

Os torcedores também poderão garantir a versão impressa na edição desta quinta-feira (4/12). Um registro para eternizar a noite em que o Flamengo confirmou mais um título brasileiro.