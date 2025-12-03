Flamengo vence o Ceará e conquista o título do Campeonato Brasileiro de 2025 O resultado levou o Flamengo aos 78 pontos, cinco a mais do que o Palmeiras, segundo colocado Estadão Conteúdo 03.12.25 23h52 O Flamengo não precisou fazer muito esforço para derrotar, por 1 a 0, o Ceará, no Maracanã, e confirmar, nesta quarta-feira, seu oitavo título do Campeonato Brasileiro (1980, 1982, 1983, 1992, 2009, 2019, 2020 e 2025). A equipe rubro-negra fatura sua segunda taça em um intervalo de quatro dias, primeiro a Libertadores e agora o Nacional, ambos sobre o Palmeiras. O resultado levou o Flamengo aos 78 pontos, cinco a mais do que o Palmeiras, segundo colocado. Com apenas mais três em disputa, o time rubro-negro se tornou inalcançável. Foi um Brasileirão com intensa disputa entre cariocas e paulistas, que se alternaram na liderança algumas vezes. A equipe da Gávea assumiu a liderança em momento crucial da temporada, aproveitando grandes vacilos do Palmeiras. Nesta campanha, o Flamengo somou, em 37 jogos, 75 gols e é dono do melhor ataque. Também é rubro-negra a melhor defesa, que foi vazada apenas em 24 ocasiões. Arrascaeta foi o grande nome da campanha carioca, tendo anotado 18 gols no Brasileirão. Assim como em toda a temporada, o Flamengo não fez uma exibição primorosa para sair de campo com a vitória. E esse é um fato relevante, uma vez que prova uma superioridade na qualidade dos atletas que permite que em dias menos brilhantes, eles façam o suficiente para conquistar vitórias. Foi assim contra o Palmeiras na final da Libertadores, e o cenário praticamente se repetiu diante do Ceará, que sequer chutou uma bola no gol. Com a conquista do título de forma antecipada, o Flamengo deve ter o jogo contra o Mirassol, na rodada final, marcado para o sábado. Assim, terá mais tempo para viajar ao Catar, onde disputa o Intercontinental. O primeiro adversário é o Cruz Azul, na próxima quarta. O Flamengo começou melhor, dominando a partida e somando mais de 75% de posse de bola. Lances claros de gol, porém, foram escassos. O Ceará tentava alguns contragolpes, mas pecava na qualidade dos lançamentos. O gol do Flamengo era questão de tempo. De tanto insistir, a equipe rubro-negra aproveitou a primeira grande falha da defesa cearense para marcar. Samuel Lino recebeu passe na grande área, tocou na saída do goleiro. A bola passou por entre as pernas de Bruno Ferreira e balançou a rede no Maracanã, aos 37. No segundo tempo, o Ceará precisou se lançar um pouco mais ao ataque. O Flamengo continuou mais perigoso. O jogo ficou morno. Os mandantes tinham algumas oportunidades, mas nada que de fato assustasse. Os visitantes, por sua vez, sequer chutavam no gol, apesar de rondar a área em algumas ocasiões. FICHA TÉCNICA FLAMENGO 1 x 0 CEARÁ FLAMENGO - Rossi; Varela, Danilo, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho (De la Cruz) e Arrascaeta (Plata); Carrascal (Luiz Araújo), Bruno Henrique (Saúl Ñíguez) e Samuel Lino (Everton Cebolinha). Técnico: Filipe Luís. CEARÁ - Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor e Éder; Rafael Ramos, Diego (Lucas Mugni), Fernando Sobral (Lourenço) e Vinícius Zanocelo (Vina); Galeano, Pedro Raul e Paulo Baya (Fernandinho). Técnico: Léo Condé. GOL - Samuel Lino, aos 37 minutos do 1º tempo. ÁRBITRO - Rodrigo José Pereira de Lima (PE). PÚBLICO: 73.244 torcedores. RENDA: R$ 4.950.770,00. LOCAL: Maracanã, no Rio. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Brasileiro Flamengo Ceará COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES momento revelação Filho de Danilo rouba a cena e revela ser torcedor do Fluminense após título do Flamengo O pequeno João fez a revelação durante entrevista no gramado do Maracanã, na última quarta-feira (3) 04.12.25 9h11 Futebol Ex-atacante do Flamengo, Roma fala sobre o DNA Rubro-Negro no Brasileirão: 'cresce no final' Mengão conquistou o oitavo título brasileiro nesta quarta-feira. FUTEBOL Série A: após acesso, músicos fazem samba em homenagem ao Remo e 'provocam' o Paysandu Canção cita alguns jogadores, torcida e membros da diretoria azulina 03.12.25 16h02 Futebol Remo não deve anunciar reforços até o início da próxima semana, afirma Braz Segundo o dirigente, primeiros anúncios azulinos devem ocorrer na terça-feira (9), dias após o final da Série A 2025. 03.12.25 15h07 CAMPEÃO BRASILEIRO Torcida do Flamengo faz festa em Belém após vitória e título do Brasileirão 2025 O gol da vitória foi marcado por Samuel Lino aos 36 minutos do primeiro tempo 04.12.25 0h29 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (04/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A do Brasileirão, Coppa Italia e Premier League movimentam o futebol nesta quinta-feira 04.12.25 7h00 AMOR AO LEÃO Remo recebe na sede pai e filho que viralizaram no jogo do acesso Everton ficou conhecido após ser atropelado por uma moto momentos antes de entrar no Mangueirão, quando descia do ônibus com o filho para assistir à partida decisiva 03.12.25 20h04